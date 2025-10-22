Aral Gölü, bir zamanlar Orta Asya’nın kalbinde yer alan devasa bir göldü. Ancak günümüzde insan müdahalesi sonucunda büyük ölçüde yok olmuştur. Bugün hâlâ gölün bazı küçük kısımları varlığını sürdürse de eski görkeminden çok uzaktadır. Bu nedenle Aral Gölü’nü dünya genelinde merak eden birçok kişi vardır. Peki Aral Gölü hangi şehirde ve ülkede yer alıyor?

ARAL GÖLÜ NEDİR?

Aral Gölü, Orta Asya’da Kazakistan ve Özbekistan arasında yer alan büyük bir tuz gölüdür. Tarih boyunca dünyanın en büyük dördüncü gölü olarak bilinmiştir. Ancak günümüzde büyük oranda kurumuş durumdadır. Göl, Sovyetler Birliği döneminde 1960’lı yıllarda yapılan sulama projeleri nedeniyle su kaynaklarını kaybetmiş ve yüzölçümünün yaklaşık %90’ını yitirmiştir.

ARAL GÖLÜ NEREDE?

Aral Gölü nerede? Orta Asya’da yer alan Aral Gölü, Kazakistan ve Özbekistan şehirlerinin arasında yer alan bir konuma sahiptir. Bir zamanlar dünyanın en büyük göllerinden biri olan Aral Gölü kalıntıları ise Hazar Denizi’nin doğusunda yer alır.

ARAL GÖLÜ HANGİ ŞEHİRDE? Aral Gölü hangi şehirde? Birden fazla şehir ve bölge arasında uzanan bir yapısı vardır. Kazakistan tarafında Kızılorda Bölgesi’ne bağlı olan Aral şehri, göle en yakın yerleşim yeri olarak bilinir. Gölün Özbekistan tarafında ise Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti sınırları mevcuttur. Bu bilgilerden hareketle Aral Gölü, iki ülkenin farklı şehirlerine ve yönetim bölgelerine komşu özelliktedir. Tarih boyunca bu şehir, balıkçılığın ve deniz taşımacılığının merkezi olmuştur. Ancak gölün çekilmesiyle birlikte bu şehirler ekonomik açıdan ciddi zarar görmüştür. ARAL GÖLÜ HANGİ ÜLKEDE? Aral Gölü hangi ülkede yer alıyor? Bu göl iki ülke sınırlarında yer alır. Bunlar; Kazakistan

Özbekistan Aral Gölü, 1960’lı yıllara kadar iki ülke açısından da önemli bir balık ve tatlı su kaynağı olarak kabul edilmiştir. Ancak gölü besleyen iki büyük nehir olan Amu Derya (Ceyhun) ve Syr Derya (Seyhun) nehirleri, pamuk tarlalarını sulamak amacıyla yön değiştirilince göl hızla küçülmeye başlamıştır. Günümüzde ise Kazakistan ülkesinin destekleriyle kısmen su tutulur vaziyete getirilmiştir. Ancak Aral Gölü’nün güney kısmı tamamen kurumuştur.

ARAL GÖLÜ ÖZELLİKLERİ NELER? Aral Gölü, 1960’lı yıllara kadar yaklaşık 68.000 km² iken, günümüzde 10.000 km²’nin altına düşen bir yüzölçümüne sahiptir. Gölün kuruması, çevredeki iklimi ciddi biçimde değiştirmiştir. Bundan kaynaklı olarak gölün olduğu bölgede yazları daha sıcak, kışları ise daha serttir. Amu Derya ve Syr Derya nehirleri, var olan gölün suyunu beslemeye devam eder. Göldeki su seviyesinin düşmesiyle var olan balık türlerinin neredeyse tamamı yok olmuştur. Kuruyan göl tabanından kalkan tuz ve kimyasal madde yüklü tozlar, her gün kilometrelerce uzaklara taşınmaya devam eder. Kazakistan tarafında yapılan Kokaral Barajı sayesinde gölün kuzey kısmı kısmen toparlanmıştır. Deniz seviyesinden yaklaşık 53 metre yükseklikte olduğu bilgisi vardır. Aral Gölü’nün kuruması, 20. yüzyılın en büyük çevre felaketlerinden biri olarak anılır. Gölün kurumasıyla birlikte burada yaşayan halk göç etmek zorunda kalmıştır.

