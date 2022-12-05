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Araçtan indirip bıçakladılar! Kurşun yağmuru!

Antalya'da, tanımadığı kişilerce otomobilden zorla indirilip, kasık bölgesinden bıçaklanan 28 yaşındaki Emre D., polisin durdurmasıyla yaralı olduğu anlaşılınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emre D.'nin aracında ayrıca 7 kurşun izine rastlanıldı

Giriş: 05.12.2022 - 10:14 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da kurşun yağmuru! Araçtan indirip bıçakladılar! - Son dakika haberler
Araçtan indirip bıçakladılar! Kurşun yağmuru!
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DHA

Antalya'da olay, gece Muratpaşa ilçesi Perge Bulvarı Meydankavağı Mahallesi 1569 kesişiminde meydana geldi.

OTOMOBİL ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU

DHA'da yer alan habere göre devriye görevinde bulunan motosikletli polisler, bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

KASIK BÖLGESİNDE BIÇAKLANMIŞ

Polis, araçtan inmesini istediği sürücü Emre D.'nin kasık bölgesinden yaralı olduğunu fark etti. Çağrılan sağlık ekibi, Emre D.'nin kasık bölgesinden kesici aletle 2 darbe aldığını belirledi.

"OTOMOBİLDEN ZORLA İNDİRDİLER"

Emre D., olay yerinde polise verdiği ifadesinde; Yörükoğlu kavşağında tanımadığı grubun otomobilini durdurduğunu, inmeye zorlandığını daha sonra bıçaklandığını ve kaçtığını iddia etti.

ARACA 7 KURŞUN TESPİT EDİLDİ

Emre D., ilk müdahale sonrası ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekibi de otomobilde 7 kurşun izi olduğunu tespit etti.

LASTİĞİN PATLADIĞI BELİRLENDİ

Otomobil lastiklerinden birinin ise isabet eden mermi nedeniyle patladığı belirlendi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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