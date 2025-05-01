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        Haberler Gündem Araçla sulama kanalına uçtu, yardımları reddetti - Güncel haberler

        Araçla sulama kanalına uçtu, yardımları reddetti

        Adana'da kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç ile sulama kanalına düşen Serhat Ş., kendini kurtarmaya gelen kişilere karşı çıktı. Bir süre yardımları reddeden Serhat Ş., kendi imkanlarıyla sulama kanalından çıkmayı başardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 22:54 Güncelleme: 01.05.2025 - 23:00
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        Araçla sulama kanalına uçtu, yardımları reddetti
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        Kaza, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi.

        Hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkıp, kanalın kıyısına kadar yüzen Serhat Ş., kendisini kurtarmak için gelen itfaiye ve vatandaşların yardımlarını reddetti.

        Kendisini tekrar sulama kanalına atmakla tehdit eden Serhat Ş., daha sonra kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Serhat Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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