Petrol, önceki seansta yüzde 3’ten fazla yükseldikten sonra artışını sürdürdü. Bu yükselişte, ABD ve Çin’in ticaret müzakerelerine başlama konusunda anlaşması etkili oldu; böylece dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilimin azalabileceğine dair iyimserlik arttı.

Brent petrol varil başına 63 dolara yaklaşırken, ABD ham petrolü yaklaşık 60 dolarda işlem gördü. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin motorin ve LPG fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

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Dün LPG'nin (Otogaz) litre fiyatında yaşanan düşüşten sonra bir indirim de motorinden geldi.

Motorinini litre satış fiyatına 1 lira 21 kuruş indirim geldi. Benzinde ise fiyat değişikliği olmadı.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa yakası)

Benzin litre fiyatı: 45.27 TL

Motorin litre fiyatı: 44.20 TL

LPG litre fiyatı: 26.19 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45.90 TL

Motorin litre fiyatı: 45.02 TL

LPG litre fiyatı: 26.09 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 46.24 TL

Motorin litre fiyatı: 45.35 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.