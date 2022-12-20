Araç kilometresi aracın yıpranmışlığının bir göstergesi olduğu için özellikle ikinci el araç alışında çok merak edilen bir konudur. Bazen satış bilgilerinde kilometre verileri doğru yazmayabilir. En kesin veriler aracın plakası ile çeşitli kaynaklardan öğrenilebilir. Araç kilometresi ne kadar düşük ise araç o kadar değerli görülür. Bu yüzden satıcı tarafından paylaşılan kilometre bilgisinin kontrol edilmesi önemlidir. Biz de bu içeriğimizde araç km sorgulama, plakadan ve SMS ile araç km sorgulama nasıl yapılır? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte araç km sorgulama ile ilgili tüm merak edilenler…

PTT Km Sorgulama

PTT km sorgulama araçların kilometrelerini sorgulama yöntemlerinden biridir. Bu sorgulamayı pttavm web sitesi aracılığıyla yapmak mümkündür. Bu sorgulamayı yapabilmek için araç plakası veya şasi numarası gerekmektedir. Bu sorgulama ekranına HGS kilometre sorgulama da denilmektedir. https://hgs.pttavm.com/arac-km-sorgula web sitesine giriş yaparak öncelikle sorgulama türünü seçmelisiniz. Ardında gerekli bilgileri girerek sorgulamak yapabilirsiniz. Bu işlem esnasında 6 TL ücret ödemeniz gerekmektedir. Ödeme tamamlandıktan sonra araç plakasına ait tüm kilometre bilgileri ekranda görünecektir. İsterseniz e-mail olarak da bilgileri alabilirsiniz.

Tüvtürk Km Sorgulama

Araç kilometre sorgulama yapmak isteyenlerin kullandığı yöntemlerden biri Tüvtürk km sorgulama olarak bilinmektedir. Bu sorgulamayı yapabilmek için öncelikle https://www.tuvturk.com.tr/ web sitesine giriş yapmalısınız. Siteye giriş yaptıktan sonra ana sayfadan kilometre sorgulama yazan kısmı tıklayıp ilgili sayfaya girmelisiniz. Burada açılan ekrana istenilen bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz. Bilgileri girdikten sonra mutlaka site güvenlik kodu girmenizi isteyecektir. Bunu da doğru bir şekilde girdikten sonra karşınıza gelen sonuç ekranından ilgili aracın kilometre bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Tüvtürk kilometre sorgulama diğer yerlerden biraz farklıdır. Çünkü kendi aracının dışında bir sorgulama yapmak istiyorsa mutlaka aracın muayene rapor numarasını da bilmelidir.

HGS Km Sorgulama

HGS km sorgulama pttavm sitesinden https://hgs.pttavm.com/arac-km-sorgula bu adres ile gerçekleştirilmektedir. Bu sorgulamayı yapabilmek için yanınızda aracın plaka bilgilerini bulundurmalısınız. Ayrıca bu sorgulamayı yapmak ücretlidir. İşlem sonrasında sizden 6 TL tahsil edilmektedir.

5664 Km Sorgulama

Araç kilometre sorgulamak işlemleri çeşitli şekillerde yapılabilmektedir. Bunlar arasında belki pek çok kişiye en kolay geleni SMS ile sorgulama yapmaktır. 5664 Km sorgulama uzun yıllar çok fazla kişi tarafından kullanılmıştır. Çok fazla kişinin tercih ettiği bu yöntem 2017 yılı itibariyle kaldırılmıştır.

5665 Km Sorgulama

5665 Km sorgulama yapmak için aracın plakası ya da şase numarası gerekmektedir. Çok fazla kişi bu sorgulama için SMS yöntemini kullanmayı tercih etmektedir. Ancak bu işlem esnasında ücret ödendiği de unutulmamalıdır.

E-devlet Araç Km Sorgulama

E-devlet araç km sorgulama işlemlerini yapabilmek mümkündür. En kolay ve ücretsiz sorgulama sistemlerinden biri olan e-devlet için gerekli olan tek şey e-devlete giriş bilgileridir. Aynı zamanda e-devlete giriş yaptıktan sonra ilgili ekrana aracın plaka veya şase numarasını da girmeniz gerekmektedir. Ardından saniyeler sonra aracın kilometre bilgileri ekrana yansır.