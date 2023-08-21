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Operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk yarısında 27.2 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yaparak 31 bin 800 adet aracı filosuna kattı.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) verilerine göre, yılın ilk yarısı itibarıyla sektörün aktif büyüklüğü 110 milyar 500 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, sektörün toplam araç sayısı 2022 yılı sonuna göre yüzde 0,5 artarak 246 bin 100 adede ulaştı.

HAFİF TİCARİNİN PAYI YÜKSELDİ

TOKKDER'den yapılan açıklamaya göre, Renault yüzde 18.9 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü.

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Renault’u yüzde 16.5’le Fiat, yüzde 11.4 ile Toyota, yüzde 10.4 ile Volkswagen ve yüzde 10.3’le Ford takip etti. Bu dönemde, sektörün araç parkının yüzde 48.3’ü kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 28 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 12.5 pay aldı.

2018 yılı sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki hafif ticari araçların yüzde 2.9 olan payı ise 2023 yılının ilk yarısında yüzde 7.2’ye yükseldi. Diğer yandan, sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payının hızla artmaya devam etmesi de dikkat çekti.

Buna göre, sektörün araç parkının yüzde 48’lik bölümünü dizel yakıtlı araçlar oluşturmayı sürdürürken, benzinli araçların payı yüzde 42.7’ye, hibrit ve elektrikli araçların payı ise 9.2’ye yükseldi.

EN ÇOK SEDAN TERCİH EDİLDİ

Yılın ilk altı ayı sonunda operasyonel araç kiralama sektöründeki gövde tipine göre araç tercih sıralamasında ise sedanların birinciliği sürdü.

Bu kapsamda, sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 55.4 ile birinci sırada, hatchback gövde tipine sahip araçlar ise yüzde 21.1 ile ikinci sırada yer aldı. SUV araçlar ise yüzde 14.2 ile üçüncü sırada yer aldı.

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Bu araçları yüzde 1.1 ile station wagon gövde tipine sahip araçlar takip etti. Sektörün toplam araç parkının yüzde 75.5’ini otomatik vitese sahip araçlar oluştururken, manuel vitesli araçların payı ise yüzde 24.5 olarak gerçekleşti.

'ARAÇ TEDARİKİNDE VE FİNANSMANA ERİŞİMDE SIKINTILAR DEVAM EDİYOR'

Yılın ilk 6 aylık dönemine ilişkin sonuçları değerlendiren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, "Yavaşlayan ekonomik aktivite, tedarik zincirinde yaşanan aksama, küresel enflasyon baskısı, artan maliyetler ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ticari hayatta zorluklara neden olmaya devam ediyor. Operasyonel araç kiralamaya talep olmasına rağmen, yeni araç tedarikinde ve finansmana erişimde halen devam eden sıkıntılar nedeniyle sektörümüz arzu edilen büyümeyi yakalayamıyor" dedi.

Fiyatların yükselmesinin müşteri tercihlerini etkilediğini de aktaran Ekici, "Artan araç maliyetleri sebebi ile sektör müşterileri de bu dönemde araç politikalarında değişiklik yaparak daha ekonomik, sınırlı donanım seviyesine sahip araçlara yöneliyor" bilgisini paylaştı.