Araç içinde yanmış erkek cesedi bulundu!

İstanbul'da olay, Pendik İlçesi, Fatih Mahallesi saat 23.00'te yaşandı. İddiaya göre, Sebahattin Tatlı aracını ara sokakta park etti.

İHA'da yer alan habere göre çalıştığı tersaneden yanına aldığı tineri önce içip, ardında da aracın içine dökerek kendi kendini ateşe verdi.

ADLİ TIPA KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aracın içinde kısmen bazı uzuvları yanmış halde duran erkek cesedini Adli Tıp Kurumuna kaldırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri olayın yaşandığı sokağı emniyet şeridi ile kontrol altına alırken, olayla ilgilide detaylı inceleme başlattı.