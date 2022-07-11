Araç değer kaybı belirlemede yeni dönem!

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Araç sahipleri için önem taşıyan araç değer kaybı süreçlerinde yeni bir döneme girildi. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan 2022/12 sayılı "Değer Kaybı Taleplerinde Ekspertiz İşlemlerine İlişkin Genelge", yürürlüğe girmiş oldu.

Düzenleme ile yeni bir platformun hayata geçtiğini belirten Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Başkanı Ahmet Nedim Erdem, "Hak sahipleri, herhangi bir trafik kazası sonrasında değer kaybı taleplerine ilişkin eksper atamalarını Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) bünyesindeki platform üzerinden gerçekleştirebiliyor. Ayrıca eksper atama işlemleri dışında, sigorta eksperlerinin platform üzerinden hazırlayacağı rapora itiraz edilebilecek, itiraz eksperi ve hakem eksperi de atanabilecek" şeklinde konuştu.

Düzenlemenin hak sahiplerinin lehine olduğunu kaydeden TÜSED Başkanı Ahmet Nedim Erdem, "Değer kaybı hesaplama, raporlama süreçlerinin tamamını hak sahiplerinin yönetebilmesine ve ekspertiz raporuna kolayca ulaşmasına olanak tanıyan platform, süreci daha şeffaf ve hızlı hale getirmektedir. Araç değer kaybı tespitlerinde yeni standartların ortaya konulmasında önemli bir yere sahip olan uygulama sayesinde, kaza sonrasında hak sahiplerinin araçlarında oluşan değer kaybına ilişkin tazminat ödemeleri hızlanmış olacak" dedi.