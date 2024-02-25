Ankara'nın Polatlı ilçesinde çarpışan otomobillerden birinin bariyerlere saplandığı kazada, Elif ve Şahin Çelik çifti yaşamını yitirdi, kızları ise yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Abdullah Can A. yönetimindeki otomobil, Şahin Çelik yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, aileyi sıkıştıkları otomobilden çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan kontrolde Şahin Çelik'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Elif Çelik ile kızı ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Elif Çelik de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çiftin, kazada yaralanan ve tedavisi devam eden kızlarının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, diğer otomobilin sürücüsü Abdullah Can A., ifadesi için jandarma merkezine götürüldü.

Fotoğraflar: İHA