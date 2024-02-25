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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da kaza: Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi - Güncel haberler

        Ankara'da çarpışan otomobillerden biri bariyerlere saplandı; anne- baba öldü, kızları yaralandı

        Başkentte kahreden bir kaza meydana geldi. Olayda iki otomobil çarpıştı. Araçlardan birinin bariyere saplandığı kazada Elif ve Şahin Çelik çifti yaşamını yitirdi, kızları ise yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 09:31 Güncelleme: 25.02.2024 - 09:56
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        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
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        Ankara'nın Polatlı ilçesinde çarpışan otomobillerden birinin bariyerlere saplandığı kazada, Elif ve Şahin Çelik çifti yaşamını yitirdi, kızları ise yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Abdullah Can A. yönetimindeki otomobil, Şahin Çelik yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        İLK MÜDAHALE SONRASI HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri bariyerlere saplandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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        Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, aileyi sıkıştıkları otomobilden çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan kontrolde Şahin Çelik'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Elif Çelik ile kızı ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Elif Çelik de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çiftin, kazada yaralanan ve tedavisi devam eden kızlarının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, diğer otomobilin sürücüsü Abdullah Can A., ifadesi için jandarma merkezine götürüldü.

        Fotoğraflar: İHA

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