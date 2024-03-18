Arabesk müziğinin tanınan sanatçısı Metin Işık kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Metin Işık hayatı ve kariyeri sosyal medyada araştırılmaya başlandı. Arabesk müziğine bir dönem damga vuran Metin Işık "Ağla Gözüm ve Hasret Koydum Ben Adını" isimli parçalarla tanındı. 2019 yılında "Lay Lay Lom" parçasını yayınlayan sanatçı dinleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. Peki, Metin Işık kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, detaylar...
- 1
Metin Işık kimdir? sorusu merak konusu oldu. Müzik kariyerine genç yaşlarda adım atan Metin Işık, yetenekleriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Sahne performansı ve güçlü sesiyle dinleyicilerin beğenisini topladı ve sanat camiasında adından bahsettirdi. Peki, Metin Işık kimdir? İşte, Metin Işık hayatına dair detaylar...
- 2
METİN IŞIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Metin Işık, arabesk ve halk müziği alanlarında tanınmış bir sanatçıdır. 1967 yılında Almanya'nın Essen şehrinde doğmuş olup, kökeni Kayseri'ye dayanır. Sanat hayatına Almanya'da başlayan Metin Işık, amatör müzisyen olarak gazinolarda çalışarak müzik kariyerine adım attı. Türkiye'ye geldikten sonra 2005 yılında çıkardığı "Ağla Gözüm" albümü ile müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.
- 3
MELEK YÜZLÜ SAHTEKAR PARÇASIYLA ÇIKIŞ YAKALADI
"Melek Yüzlü Sahtekar" şarkısı ile geniş bir dinleyici kitlesi tarafından tanındı ve büyük bir çıkış yakaladı. Ardından 2009 yılında "Aydan Güzel/ Hasret Koydum Adını" isimli ikinci albümünü piyasaya sürdü. Metin Işık'ın sahip olduğu yetenek ve çalışkanlığıyla müzik dünyasında önemli bir konuma gelmesi, onu Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri haline getirdi.
-
- 4
METİN IŞIK'IN BİLİNEN ŞARKILARI
Ağla Gözüm
Lay Lay Lom
Hasret Koydum Ben Adını
İnsan Gelmez Mi
Duygular Yalanmış
Seni Seviyorum
Deli Olurum
Aydan Güzel
Kader
Eskiden Arardın