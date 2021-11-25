Onarma öncesinde çiziğin yüzeyde mi yoksa derinde mi olduğunu belirlemek önemlidir. Bu ayrımı belirlemek için çizik üzerinden tırnağını geçirmelisin. Eğer tırnağın çiziğe takılmazsa çizik yüzeydedir ve diş macunu kullanmak iyi bir seçenek olabilir. Eğer tırnağın çiziğe takılırsa o zaman çizik derindedir ve profesyonel bir yardım alman gerekebilir.

ARABADAKİ ÇİZİKLER NASIL GİDERİLİR?

Yüzeyde yer alan çiziği onarmak için diş macunu kullanmadan önce çizilen alanı yıka ve kurula. Çiziklere diş macunu uygulamadan önce alanın çok temiz olduğundan emin olmalısın. Çizilen alana kir ve toz gelmesi çiziği daha da kötü bir hâle getirecektir.

Arabanı yıkamaya götürebilir ya da kendin yıkayabilirsin. Aracını kendin yıkamak için bir hortumla her yerini ıslat ve öncelikle kaba kiri temizle. Ardından, büyük bir sünger ya da oto yıkama fırçası kullanarak aracı sabunla. Aracın her yerini köpürt ve ardından köpüğü gidermek için aracı hortumla iyice yıka. Yıkadıktan sonra temiz, kuru bir havlu ile aracını kurula.

Beyazlatıcı diş macunu çeşidi en iyisidir, fakat elinde olan herhangi bir diş macunuyla çizikleri gidermeyi deneyebilirsin. Daha fazla hasara yol açmaması için diş macununu yumuşak, temiz, mikrofiber bir havluyla uygulamak gerekmektedir.

Nemli bir mikrofiber havluya diş macununun dörtte bir kadarını sür. Mikrofiber havluyu nemli olacak kadar ıslat. Ardından, havluya diş macununun dörtte bir kadarını veya çiziğin boyutuna bağlı olarak biraz daha az ya da fazlasını sür.

Dairesel hareketlerle diş macununu çizik alana yedir. Mikrofiber bezi bastır ve çizikleri gidermek için küçük daireler hâlinde hareket ettir. Diş macunu yüzeye iyice dağılana kadar bunu yap.

Diş macununu uygularken çok fazla olmasa da biraz baskı uygulaman gerekecektir.

Diş macununu sürdükten sonra fazla diş macununu temizle. Çizikleri gidermeyi bitirdikten sonra kalan macunu temizlemek için alanı durula. Arabana su tut ve alanı mikrofiber havlu ile kurula.

Diş macunu yardımıyla yüzey çiziklerinden kurtulmak için birkaç kez uygulama yapman gerekebilir. Çiziklerin hâlâ görünüp görünmediğini belirlemek için alanı kontrol et ve gerekirse işlemi 1 ya da 2 kez tekrar et. 3 uygulamadan daha fazla yaparsan araç boyasının vernik kaplamasına zarar verebillirsin. Bu nedenle 2 uygulamadan sonra tekrar uygulama yapmamalısın.