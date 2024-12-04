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        Haberler Astroloji Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? 2024-2025 Süper Lig ara transfer sezonu tarihi

        2024-2025 ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

        Aralık ayına girilmesiyle gözler ara transfer döneminin başlayacağı tarihe çevrildi. Eksik bölgelerine takviye yapmak isteyen takımlar, yapacakları transferlerle ligin ikinci yarısında kadrosunu güçlendirebilecek. Peki, 2024-2025 ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte, ara transfer dönemi tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 13:50 Güncelleme: 04.12.2024 - 13:50
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        • 1

          Süper Lig'de ara transfer dönemi başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2024-2025 yılı ikinci transfer tescil döneminin başlayacağı tarihi duyurdu. Süper Lig ekipleri belirtilen tarihler arasında yeni transferlerini ara transfer döneminde tescil ettirebilecek. Peki, 2024-2025 ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? İkinci transfer sezonu hangi tarihte bitiyor?

        • 2

          ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.

          Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayacak.

        • 3

          ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

          13 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemi 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

        • 4
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