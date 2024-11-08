Yeni eğitim-öğretim yılı geçtiğimiz aylarda büyük bir coşku ile başladı, öğrenciler ve veliler ise kasım ayına girilmesiyle ilk ara tatil olan kasım ara tatilinin tam tarihini merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan tatil takvimine dair merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, ilk ara tatil başladı mı, ayın kaçında bitecek? İşte detaylar...