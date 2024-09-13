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        Haberler Kültür-Sanat Fotoğraf Ara Güler fotoğrafları Macaristan'da

        Ara Güler fotoğrafları Macaristan'da

        Ara Güler arşivinden hayatın her alanından farklı insan manzaralarına odaklanan 'On Life' sergisi, 2024 Türkiye–Macaristan kültür yılı kapsamında Budapeşte Robert Capa Contemporary Photography Center'de ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 10:44 Güncelleme: 13.09.2024 - 10:44
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        Ara Güler fotoğrafları Macaristan'da
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        Doğuş Grubu’nun, Ara Güler ile iş birliği sonucu 2016 yılında kurulan Ara Güler Müzesi’nin Macaristan’daki ilk sergisi 'On Life' kapsamında Robert Capa Contemporary Photography Center’da aynı çatı altında, üç usta, Robert Capa, André Kertész ve Ara Güler bir araya geliyor.

        Müzenin koleksiyonundan Robert Capa fotoğraflarının yer aldığı sergi ile eş zamanlı ziyarete açılan Ara Güler sergisinde, sanatçının ağırlıklı olarak 1950–1970 yılları arasında çektiği 44 adet siyah-beyaz kare sanatseverlerle buluşuyor. Ara Güler’in objektifinden hayatın her alanından farklı insan manzaralarını yansıtan sergide, İstanbul sokaklarının yanı sıra Türkiye’nin farklı bölgelerinden de kesitler yer alıyor.

        On Life sergisi, foto muhabirliği ve fotoğraf sanatının ulusal ve uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcilerinden biri olan Ara Güler’in doğup büyüdüğü İstanbul ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden günlük hayata dair anlar sunuyor. Ara Güler’in 70 yılı aşkın kariyeri boyunca ürettiği en bilinen fotoğraflarından bir seçkinin yer aldığı sergide ayrıca kontakt baskı ve kamera gibi arşivsel objeler de ilk defa Macaristan’daki sanatseverler ile buluşuyor.

        Ara Güler’in “İnsan olmadığı zaman hayat olmaz” sözünden esinlenerek yaşadığı dönem ve yere dair yansımalarından hazırlanan seçki, 15 Aralık 2024 tarihine kadar Budapeşte Robert Capa Contemporary Photography Center’de sanatseverlerle buluşacak.

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        #Ara Güler
        #fotoğraf
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        #Budapeşte Robert Capa Contemporary Photography Center
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