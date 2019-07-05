AppStore'dan nasıl para iadesi alınır? App Store'de nasıl geri ödeme alınır?

App Store uygulaması yanlışlıkla satın alımlarda para iadesi yapmaktadır. Kullanıcılar geri ödemenin nasıl yapılacağı hakkında araştırmalar yapıyor. İşte App Store para iadesi nasıl alınır? Sorusunun cevabı haberimizde...

APP STORE NEDİR?

Apple’ın sahibi olduğu ve yönettiği çevrimiçi uygulama mağazasıdır. iPhone, iPod Touch ve iPad kullanıcıları için geliştirilen App Store, geliştiricilerin meydana getirmiş olduğu ücretli veya ücretsiz uygulamaları içerisinde barındırır. Bu sayede tüm uygulamalar kullanıcılar için tek ve erişilebilir bir mağaza üzerinden ulaştırılır



App Store tüm Apple cihazları içerisinde kendiliğinden yüklü şekilde gelir ve kullanıcıların App Store’dan faydalanmaları için yalnızca bir Apple ID (Apple Kimliği) sahibi olmaları yeterlidir. Sahip olunan Apple ID üzerinden ücretsiz uygulamalar hemen indirilirken, hesaba tanımlanan bir ödeme yöntemi sonrasında ücretli uygulama satın alma işlemleri de onay işlemi gerekmeksizin anlık olarak gerçekleştirilebilir.

APP STORE

App Store lokasyon bazlı olarak çalışmaktadır. Örneğin, Amerika’daki kullanıcıların kullanmış olduğu App Store ile Türkiye kullanıcılarının kullanmış olduğu App Store’lar farklıdır. Bu nedenle ABD kullanıcılarının kullandığı bir uygulamayı bazen cihazınız içerisindeki App Store’da bulamayabilirsiniz. Aynı şekilde Türkiye için hazırlanan yerel uygulamalarda ABD App Store’u içerisinde yer almayabilmektedir.

Mağazanın sahibi Apple olsa dahi mağazadaki uygulamalar Apple’a değil, geliştiricilere aittir. Geliştiriciler Apple cihazlarında kullanılabilecek bir mobil uygulama geliştirdiklerinde bu uygulamayı App Store’a gönderir. App Store uygulamayı inceleyip, politikalara uygun olması halinde uygulamaya mağaza içerisinde yer verir. Ücretli uygulamalarda App Store bir uygulamanın satışından belli oranda (genelde %30) kar oranı elde eder ve kalan dilimi de geliştiriciye paylaştırır. Ücretsiz ve reklam bazlı uygulamalardaysa geliştirici farklı reklam modelleri üzerinden tüm karı kendisi edinebilir.

Apple’ın dijital mağazası sayesinde böylece kullanıcılar istedikleri uygulamalara kolaylıkla ulaşabiliyor ve geliştiriciler de reklam yapmalarına gerek kalmaksızın uygulamalarına App Store içerisinde yer vererek çok geniş kitlelere ulaştırabiliyor.

APPS TORE ÖDEME İADESİ NASIL ALINIR?

App Store veya iTunes Store'dan satın alınan öğe için para iadesi isteme

Yakın zamanda App Store veya iTunes Store'dan satın alınan bazı öğeler, beklendiği gibi çalışmıyor veya hiç kullanılamıyorsa para iadesi için uygun olabilir.

App Store veya iTunes Store'dan satın alınan belirli öğeler için satın alma tarihinden sonraki 90 gün içinde satın alma geçmişi üzerinden para iadesi isteyebilirsiniz. Belirli sınırlamalar geçerlidir. Daha fazla bilgi için Apple Medya Hizmetleri Hüküm ve Koşulları'na bakın.

Yaşadığınız sorun yinelenen bir ücretlendirmeyle ilgiliyse aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Alternatif olarak, iCloud saklama alanı planınızı düşürebilirsiniz.

Para iadesi istemek için reportaproblem.apple.com sayfasını ziyaret edin veya aşağıdaki adımları izleyin.

Yalnızca satın alma geçmişinizdeki öğeler için para iadesi isteğinde bulunabilirsiniz. Banka veya ödeme yöntemi ekstrenizdeki bilinmeyen ya da hatırlamadığınız Apple harcamalarıyla ilgili yardım alma hakkında bilgi edinin.

Satın alma geçmişinizi görüntüleyin

Satın alma geçmişinizi açmak için şu bağlantıya dokunun veya bağlantıyı tıklayın: Satın alma geçmişinizi görüntüleme.

Satın alma geçmişinizi iPhone, iPad veya iPod touch'ınızdaki Ayarlar'da ya da Mac veya PC'nizdeki iTunes'da görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, dilediğiniz web tarayıcısını kullanarak reportaproblem.apple.com sayfasına gidebilirsiniz.

App Store veya iTunes Store'da satın alma geçmişinizi görme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bir ürüne ilişkin ödeme beklemedeyse henüz sizden ücret alınmamıştır ve para iadesi isteğinde bulunamazsınız. Harcama onaylandıktan sonra para iadesi isteğinde bulunmayı tekrar deneyin.

Ayarlar'daki Hesap Ayarları bölümünün göründüğü iPhone X. Satın Alma Geçmişi seçili.

Satın alma geçmişinizde siparişi bulun

Para iadesi istemeyi düşündüğünüz öğeyi içeren siparişi bulun ve sonra kullandığınız aygıta yönelik talimatları uygulayın.

iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda: Siparişin alt kısmındaki Toplam Tutar seçeneğine ve sonra ilgili öğeye dokunun.

Mac veya PC'nizde: Öğenin fiyatının altındaki Daha Fazla seçeneğini tıklayın.

Sorun Bildir web sitesinde: Satın Alınanlar sekmesinde öğeyi bulun.

Sorun bildirin



iPhone, iPad, iPod touch, Mac veya PC'nizde: Öğenin bilgilerinin altındaki Sorun Bildir seçeneğine dokunun veya bu seçeneği tıklayın. Sorun Bildir web sitesini gösteren bir tarayıcı penceresi açılır.

Sorun Bildir web sitesinde: Öğenin sağındaki Sorun Bildir seçeneğine dokunun veya bu seçeneği tıklayın.

Sorun Bildir seçeneğini göremiyorsanız öğe, para iadesi istemeye uygun değildir.

Bir satın alma işlemiyle ilgili ek bilgilerin ve Sorun Bildir düğmesinin göründüğü iPhone X.

Sorununuzu açıklayın

Sorunun nedeninin seçin, sorunu açıklayın ve sonra Gönder seçeneğine dokunun veya bu seçeneği tıklayın.

Apple, sağladığınız bilgiler doğrultusunda doğrudan para iadesi yapabilir, sizi geliştiriciye yönlendirebilir, ek bilgi isteyebilir veya para iadesi uygunluğuna bağlı olarak para iadesi isteğini reddedebilir.

Para iadesi istekleri hakkında daha fazla bilgi için Apple Destek Bölümüne ulaşın. Öğeyi bulamazsanız

Satın alma geçmişinizde öğeyi bulamazsanız ne yapmanız gerektiğini öğrenin. Satın alırken kullandığınız Apple Kimliği ile giriş yaptığınızdan emin olun. Aile üyelerinizden birinin satın aldığı ve ücreti sizin ödeme yönteminizden alınmış bir öğe olmadığından da emin olun.

90 günden eski olan bazı öğeler ve satın alma işlemleri, para iadesi için uygun değildir. Daha fazla bilgi için hüküm ve koşullara bakın.

Hesabınıza yansıtılmış bir ücretle ilgili e-posta alırsanız ancak bu ödemeye onay verdiğinizi hatırlamıyorsanız Gerçek App Store veya iTunes Store e-postalarını belirleme başlıklı makaleye bakın.