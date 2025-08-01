Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.735,93 %-0,07
        DOLAR 40,6686 %0,10
        EURO 46,4480 %0,04
        GRAM ALTIN 4.308,75 %0,21
        FAİZ 40,24 %-0,12
        GÜMÜŞ GRAM 47,72 %-0,61
        BITCOIN 114.760,00 %-1,49
        GBP/TRY 53,5639 %-0,27
        EUR/USD 1,1412 %-0,03
        BRENT 71,25 %-0,63
        ÇEYREK ALTIN 7.044,81 %0,21
        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Apple’ın gelir tahmini beklentileri aştı, tarife maliyetleri 1,1 milyar dolar olacak - Teknoloji Haberleri

        Apple’ın gelir tahmini beklentileri aştı, tarife maliyetleri 1,1 milyar dolar olacak

        Apple, Eylül'de sona erecek çeyrek için gelir tahminini analist beklentilerinin ötesine taşıdı. Ancak CEO Tim Cook, ABD tarifelerinin şirkete 1,1 milyar dolar ek yük getireceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 01.08.2025 - 09:46 Güncelleme: 01.08.2025 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Apple gelir tahmini beklentileri aştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Teknoloji devi Apple, perşembe günü yaptığı açıklamayla, mevcut çeyrek için gelir beklentilerinin Wall Street tahminlerini geride bıraktığını duyurdu. iPhone satışlarındaki güçlü artış ve hizmet segmentindeki büyüme ile öne çıkan şirket, ABD’nin ticaret savaşının bir parçası olarak uyguladığı tarifeler nedeniyle 1,1 milyar dolarlık ek maliyetle karşı karşıya. CEO Tim Cook, Haziran çeyreğinde tarifelerin 800 milyon dolarlık bir yük oluşturduğunu ve bazı müşterilerin olası fiyat artışları öncesi iPhone satın aldığını belirtti.

        REKOR iPHONE SATIŞLARI

        Apple’ın 28 Haziran’da sona eren mali üçüncü çeyreğinde gelirleri, geçen yıla göre yaklaşık %10 artarak 94,04 milyar dolara ulaştı ve 89,54 milyar dolarlık analist beklentisini aştı. Hisse başına kâr 1,57 dolar ile 1,43 dolarlık tahmini geçti. iPhone satışları %13,5 artışla 44,58 milyar dolara yükseldi ve 40,22 milyar dolarlık beklentiyi geride bıraktı. LSEG verilerine göre, bu performans son dört yıldaki en büyük beklentiyi aşma oranı oldu.

        TARİFE ETKİSİ VE ÜRETİM DEĞİŞİMİ

        ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarının merkezindeki tarifeler, Apple’ın maliyetlerini artırıyor. Haziran çeyreğinde 800 milyon dolarlık tarife maliyetiyle karşılaşan şirket, ek yükü azaltmak için üretim stratejisini çeşitlendiriyor. iPhone’lar Hindistan’da, Mac’ler ve Apple Watch’lar ise Vietnam’da üretiliyor. Cook, Reuters’a verdiği demeçte, bazı müşterilerin tarife duyuruları öncesi iPhone, Mac ve Apple Watch satın aldığını ve bu erken alımların çeyrek büyümesinin yaklaşık 1 puanını oluşturduğunu ifade etti.

        ÇİN’DE TOPARLANMA

        Büyük Çin bölgesinde satışlar, bir önceki yıla göre artarak 15,37 milyar dolara ulaştı ve 15,12 milyar dolarlık beklentiyi aştı. Bu toparlanma, Çin’deki akıllı telefon pazarını canlandırmayı hedefleyen sübvansiyon programından destek aldı. Ancak Apple, yapay zeka (AI) özelliklerini cihazlarına entegre etme konusunda Çin’de uzun onay süreçleriyle karşılaşıyor.

        YAPAY ZEKA VE REKABET

        Apple, yapay zeka yarışında Microsoft ve Nvidia gibi rakiplerinin gerisinde kaldığı yönünde eleştiriler alıyor. 2025’te hisseleri %17 değer kaybeden şirket, kişiselleştirilmiş bir Siri sürümünde ilerleme sağladığını ve yapay zeka yatırımlarını “önemli ölçüde artırdığını” duyurdu. Cook, “Apple, en ileri teknolojileri herkes için erişilebilir ve kolay kullanılabilir hale getirme misyonunu sürdürüyor” dedi. Bununla birlikte, Samsung ve Alphabet gibi rakipler, premium telefon pazarında ve AI entegrasyonunda Apple’a meydan okuyor.

        .png
        .png

        Apple’ın hizmet segmenti, App Store, müzik ve bulut depolama gibi kalemlerle 27,42 milyar dolar gelir elde ederek 26,8 milyar dolarlık beklentiyi geçti. Mac satışları 8,05 milyar dolarla tahminleri aşarken, iPad satışları 6,58 milyar dolarla beklentilerin altında kaldı. AirPods ve Apple Watch gibi giyilebilir ürünler 7,4 milyar dolar gelirle 7,82 milyar dolarlık tahmini karşılayamadı.

        "GELİR BÜYÜMESİ ORTA YÜKSEK TEK HANELİ"

        Üçüncü çeyrekte %46,5’lik brüt kâr marjı ile %45,9’luk beklentiyi aşan Apple, mevcut çeyrek için %46-47 aralığında kâr marjı öngördü ve analist tahminlerini geçti. Finans Direktörü Kevan Parekh, gelir büyümesinin “orta-yüksek tek haneli” olacağını belirtti; bu, %3,27’lik artışla 98,04 milyar dolarlık analist beklentisinin üzerinde.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ihbara gelen bekçiyi yaraladı
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ihbara gelen bekçiyi yaraladı
        İlk AB ülkesi oldu: İsrail ile silah ticaretini yasakladı
        İlk AB ülkesi oldu: İsrail ile silah ticaretini yasakladı
        ABD'de ölen üniversiteli oğlunun cenaze namazını kıldırdı!
        ABD'de ölen üniversiteli oğlunun cenaze namazını kıldırdı!
        Gazze'de açlık: Açlık vücuda neler yapıyor?
        Gazze'de açlık: Açlık vücuda neler yapıyor?
        Gazze: Yardım TIR'larının çoğu yağmalandı
        Gazze: Yardım TIR'larının çoğu yağmalandı
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yargıdan motokurye kararı
        Yargıdan motokurye kararı
        Hastalığını İstanbul'da açıkladı
        Hastalığını İstanbul'da açıkladı
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne veda!
        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne veda!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        829 kilometrelik şimşek rekor kırdı
        829 kilometrelik şimşek rekor kırdı
        Trump'tan Fed Başkanı Powell'a sert eleştiri
        Trump'tan Fed Başkanı Powell'a sert eleştiri
        70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı
        70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Habertürk Anasayfa