Apple yeni uygulama fikrini açıkladı: Iphone telefonlardan Android'e geçiş kolaylaşıyor mu?

NAVİGASYON UYGULAMASINDA OPSİYONEL TERCİH

Iphone telefonlarla beraber gelen navigasyon uygulamasının kullanışsız oluşu ya da doğru bilgi vermeyişi hakkında geri dönüşler, bazı kullanıcıların farklı uygulamalara yönelmeleriyle sonuçlandı. Google Maps ya da Yandex Haritalar gibi uygulamaları tercih etmek isteyen kullanıcılar artık telefonlarında bu uygulamaları "varsayılan" olarak seçebilecek.