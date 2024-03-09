Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı

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Kasımpaşa Kulübü'nden Spor Toto Teşkilatı'na isim hakkı gelirleri konusunda dikkat çeken bir itiraz geldi.

Lacivert-beyazlılar, 2013-2022 yılları arasında kulüplere ödenen isim hakkı bedelinin enflasyon karşısında artış göstermediğini belirtti. 2013-14 sezonunda 3.6 milyon TL isim hakkı alan Kasımpaşa, 2022'de enflasyon artışıyla 18.2 milyon TL olması gereken gelirin 4 milyon TL'de kaldığını açıkladı. Benzer durumun diğer kulüpler için de aynı olduğunu belirten lacivert-beyazlılar, bu konunun düzeltilmemesi halinde ise bahis oyunlarında Kasımpaşa'nın isminin gelecek sezondan itibaren kullanılmamasını talep edecek.

KASIMPAŞA'YI İSYAN ETTİREN O TABLO:

2013 - 2022 ARASI İSİM HAKKI BEDELİ TL DEĞERLEMESİ Şampiyon Dokuzuncu Sonuncu Mevcut durum Enflasyon artışıyla olması gereken Mevcut durum Enflasyon artışıyla olması gereken Mevcut durum Enflasyon artışıyla olması gereken 2022/2023 4 milyon TL 18 milyon 284 bin 800 TL 3 milyon 590 bin TL 16 milyon 410 bin 608 TL 2 milyon 920 bin TL 13 milyon 347 bin 904 TL 2021/2022 4 milyon 50 bin TL 10 milyon 273 bin 215 TL 3 milyon 610 bin TL 9 milyon 157 bin 112 TL 350 bin TL 7 milyon 635 bin 155 TL 2020/2021 4 milyon 220 bin TL 8 milyon 976 bin 466 TL 3 milyon 810 bin TL 8 milyon 104 bin 345 TL 3 milyon 300 bin TL 7 milyon 19 bin 512 TL 2019/2020 3 milyon 560 bin TL 6 milyon 775 bin 131 TL 3 milyon 170 bin TL 6 milyon 32 bin 912 TL 2 milyon 950 bin TL 5 milyon 614 bin 224 TL 2018/2019 3 milyon 560 bin TL 5 milyon 89 bin 906 TL 3 milyon 140 bin TL 5 milyon 195 bin 912 TL 2 milyon 860 bin TL 4 milyon 732 bin 582 TL 2017/2018 3 milyon 630 bin TL 5 milyon 94 bin 774 TL 3 milyon 140 bin TL 4 milyon 421 bin 85 TL 2 milyon 590 bin TL 4 milyon 56 bin 170 TL 2016/2017 3 milyon 690 bin TL 4 milyon 679 bin 242 TL 3 milyon 130 bin TL 3 milyon 969 bin 113 TL 2 milyon 820 bin TL 3 milyon 576 bin 6 TL 2015/2016 3 milyon 590 bin TL 4 milyon 213 bin 266 TL 3 milyon 160 bin TL 4 milyon 13 bin 752 TL 1 milyon 960 bin TL 3 milyon 227 bin 432 TL 2014/2015 3 milyon 680 bin TL 4 milyon 213 bin 266 TL 3 milyon 80 bin TL 3 milyon 373 bin 832 TL 2 milyon 860 bin TL 3 milyon 132 bin 844 TL 2013/2014 3 milyon 630 bin TL 3 milyon 630 bin TL 3 milyon 150 bin TL 3 milyon 150 bin TL 2 milyon 890 bin TL 2 milyon 890 bin TL

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SPOR TOTO GELİR DAĞILIMI TABLOSU: