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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de Soykan Sönmez'in hayatını kaybettiği kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı: Göktuğ Güleç de kusurlu! - Son dakika haberler

        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!

        İzmir'de 16 yaşındaki Soykan Sönmez'in hayatını kaybettiği, ağabeyi Göktuğ Güleç'in ağır yaralandığı scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı. Buna göre raporda scooterdaki iki kardeşe çarpan sürücünün kavşağa yaklaşırken hızını kesmediğine dikkat çekildi. Öte yandan scooterla kırmızı ışıktan geçen ağabey Göktuğ Güleç de kusurlu bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 11:32 Güncelleme: 10.03.2024 - 11:34
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        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
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        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobilin çarptığı scooterdaki 2 kardeşten Soykan Sönmez'in öldüğü (16), ağabeyi Göktuğ Güleç'in (23) ağır yaralandığı kazanın tespit tutanağı ve bilirkişi raporu ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre her iki rapora göre, kavşağa yaklaşırken hızını kesmeyen otomobil sürücüsü Mehmet Efe Ö. (20) ile scooterla kırmızı ışıktan geçen Göktuğ Güleç, kusurlu bulundu.

        Kaza, 4 Şubat saat 00.30 sıralarında Mavişehir Mahallesi Cahar Dudayev Bulvarı'nda meydana geldi. İzmir Türk Koleji (İTK) 10'uncu sınıf öğrencisi Soykan Sönmez ve ağabeyi Göktuğ Güleç'in bindiği scootera, Mehmet Efe Ö.'nün kullandığı otomobil çarptı. Kazada Soykan Sönmez ile annesinin ilk eşinden olan ağabeyi Göktuğ Güleç ve otomobildeki Derin Erol (20) yaralandı.

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        Yaralılar, ambulanslarla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Soykan Sönmez, burada kurtarılamadı. Sönmez'in yakınlarına teslim edilen cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde toprağa verildi. Derin Erol taburcu olurken, Göktuğ Güleç'in tedavisi sürüyor. Gözaltına alınan sürücü ise kazadan 1 gün sonra adliyeye sevk edildi. Yurt dışı çıkış yasağı konulan Mehmet Efe Ö.'ye ev hapsi verildi.

        FREN İZİ TESPİT EDİLEMEDİ

        Polis tarafından tutulan kaza tespit tutanağı da ortaya çıktı. Tutanakta otomobilin çarpması sonucu scooterın 17 metre savrularak yeşil alana düştüğü belirtildi. Çarpma noktasından 39 metre ileride kan izlerine rastlandığı kaydedildi. Otomobil sürücüsünün çarpma noktasından 64 metre sonra belediye otobüsü cebi girişinde durduğu belirtildi. Ayrıca zeminde otomobile ait fren izi tespit edilemediği, trafik ekibi tarafından tespit yapılarak kroki düzenlendiği kaydedildi. Kaza raporunun özet kısmında; kazanın oluşumunda sürücü Mehmet Efe Ö.'nün kavşağa yaklaşırken hızını kesmeyerek 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 52 / 1-A maddesini ihlal ettiği, scooter sürücünün ise kırmızı ışıkta geçip, aynı kanunun 47/1 - B maddesini ihlal ettiği kanaatine varıldığı yer aldı.

        MEVCUT HIZI İLE DEVAM ETMİŞ

        Kazayla ilgili inceleme yapan bilirkişi de görüşünü bildirdi. Bilirkişi raporunda, kavşak yaklaşımında aracının hızını kontrolünde bulunacak şekilde azaltmadan, mevcut hızı ile seyrine devam ettiği belirtildi. Raporda kazanın, aracın istikametine yanan yeşil trafik ışığında kavşaktan geçiş yaparken ön kısmı ile solundan gelip, yolun karşısına geçiş yapan scooterın sağ yan kısmına çarpması sonucu meydana geldiğine yer verilip, "Kazanın oluşumunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 52/1-A maddesindeki trafik kuralını ihlal ettiği görüş ve kanaatine vardım" denildi.

        KAZA ANI KAMERADA

        Öte yandan kaza anı, MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, iki kardeşin scooterla yaya geçidinden geçmeye çalıştığı, ilk iki şeritten geçebildiği ancak yolun sağındaki son şeride geldiklerinde kazanın gerçekleştiği görüldü. İki gencin de çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulduğu görüntülerde yer aldı.

        'ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM'

        Çocukların babası Gökhan Sönmez (47), "Maalesef sürücü hiçbir şekilde kavşağa gelirken hızını kesmiyor. Hatta bazı görgü şahitleri, aracın çok aşırı hızlı olduğunu söylüyor. Güvenlik kamerasında da her şey çok net bir şekilde görülüyor. O gece büyük ihtimalle şoför, önüne bakmıyor. Çocukların çarpma anından sonraki fırlama mesafeleri ortada. Adli Tıp, bunu zaten doğrulayacaktır. Tedavisi süren diğer evladımızın da durumu kritik. Sürücü hiçbir şey yokmuş gibi sabah elini kolunu sallayarak okuluna gitmek istiyor. Elektronik kelepçeye de itiraz ediyor. Bu konuya katkı sağlayabilecek herkesin davaya müdahale olmasını istiyorum. Şahitlik yapmasını istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

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        #son dakika
        #İzmir
        #soykan sönmez
        #Göktuğ Güleç
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