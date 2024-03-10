ABD Başkanı Biden kafa karıştırdı: Önce "Refah kırmızı çizgim" dedi, sonra İsrail'i hiç bırakmayacağını söyledi

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ABD Başkanı Joe Biden, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ardından ilk kez "kırmızı çizgisi" olduğunu söylese de daha sonra geri adım attı.

Biden, ABD'de yayımlanan MSNBC kanalında dün yayımlanan röportajda İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ve bu saldırılarda öldürülen 30 binden fazla sivilin sorumluluğunun ağır olduğunu belirterek, bu kadar insanın sadece "Hamas'ın peşinden giderek öldürülemeyeceğini" ifade etti.

7 Ekim'deki saldırılara işaret eden ABD 81 yaşındaki siyasetçi, "Hamas'ın neden olduğu travmayla başa çıkmanın başka yolları da var" diye konuştu.

Biden, "Başbakan Binyamin Netanyahu konusunda sizin kırmızı çizginiz nedir? Bir kırmızı çizginiz var mı? Örneğin Refah'ın işgali bir kırmızı çizgi olabilir mi?" sorusuna "Bu bir kırmızı çizgi ancak İsrail'i hiç yalnız bırakmayacağım. İsrail'in savunması halen kritik önemde" şeklinde yanıt verdi.

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En yaşlı ABD başkanı unvanlı Biden sözlerini "Silah yardımının duracağı ve Demir Kubbe'nin cephanesiz kalacağı bir kırmızı çizgim yok" ifadeleriyle sürdürdü.

SALDIRILARDA ÖLÜ SAYISI 30 BİNİ AŞTI

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana ölü, yaralı ve kayıp sayısının 110 bini aştığı belirtildi.

Gazze'deki yetkililer, saldırılarda 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 30 bin 960 kişinin öldürüldüğünü bildirdi. Enkaz altında kalan ve ulaşılamayan kişi sayısıysa 7 bini buldu. Saldırılarda 72 bin 524 kişi yaralandı. Böylelikle ölü, yaralı ve kayıp toplam sayı 110 bini aştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.