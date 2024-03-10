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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe - Pendikspor maçı saat kaçta, hangi kanalada? İşte İsmail Kartal'ın 11'i! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Pendikspor maçı saat kaçta, hangi kanalada? İşte İsmail Kartal'ın 11'i!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Ligde üst üste çıktığı 3 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini 3-0'lık skorla mağlup etti. Ligde oynadığı son 4 maçı kaybeden Pendikspor ise Fenerbahçe deplasmanından 3 puan alarak ligde kalma yolunda nefes almak istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 10:18 Güncelleme: 10.03.2024 - 10:18
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        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

        • 2

          Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

        • 3

          Ligde üst üste çıktığı 3 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

        • 4

          Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışı verdiği Galatasaray'ın galip geldiği haftada zirve yarışında yara almamayı amaçlıyor.

        • 5

          Ligde oynadığı son 4 maçı kaybeden Pendikspor, Fenerbahçe deplasmanından 3 puan alarak ligde kalma yolunda nefes almak istiyor.

        • 6

          4 EKSİK

          Fenerbahçe, Siltaş Yapı Pendikspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

          Sarı-lacivertlilerde 4 sarı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Joshua King ve Çağlar Söyüncü zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

        • 7

          4 İSİM KART SINIRINDA

          Sarı-lacivertli ekipte Trabzonspor maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

          Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Cengiz Ünder, bu karşılaşmada oynamaları ve kart görmeleri durumunda Trabzonspor müsabakasını kaçıracak.

        • 8

          PENDİKSPOR İLE LİGDE İKİNCİ RANDEVU

          Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren Pendikspor'la ligde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

        • 9

          İki takım bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 2 kez rakip oldu. 14 Aralık 1999'da oynanan karşılaşmayı Pendikspor 2-1 kazanırken, 28 Kasım 2012'deki mücadeleden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

          Ligde ise bu sezon iki takım arasında oynanan tek karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.

        • 10

          İŞTE İSMAİL KARTAL'IN MUHTEMEL 11'İ:

        • 11

          Livakovic

        • 12

          Ferdi Kadıoğlu

        • 13

          Jayden Oosterwolde

        • 14

          Djiku

        • 15

          Mert Müldür

        • 16

          Rade Krunic

        • 17

          Fred

        • 18

          Sebastian Szymanski

        • 19

          Cengiz Ünder

        • 20

          Dusan Tadic

        • 21

          Edin Dzeko

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