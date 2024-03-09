Hasan Arat'tan flaş sözler: Beşiktaş'a çökmüşler!
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün 2024 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda flaş açıklamalarda bulundu.
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün 2024 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda konuştu. Birçok konu hakkında önemli ifadeler kullanan Arat'ın açıklamaları şu şekilde:
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"BEŞİKTAŞ ÜZERİNDEN NÜFUZ KIURMA DÖNEMİ BİTMİŞTİR"
"Beşiktaş üzerinden nüfuz kurma dönemi bitmiştir. Beşiktaş camiası uyanık ve aktif olursa, burada benzer bir duruma asla düşmeyiz. Beşiktaşlılar her zaman kulüplerine sahip çıkmalı ve gelişmeleri yakın bir ilgiyle takip etmelidir. Bu yol ne kadar uzun olursa, ben buradayım demiştim. Emaneti geri almanın ve yeniden yola koymanın sorumluluğu üzerimizde. Beşiktaş'ı hedeflerine kavuşturmak için hep birlikte çok daha azimle çalışacağız. Bundan sonra her Beşiktaşlı, bu yolculuğun bir parçasıdır."
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"HÜSEYİN YÜCEL 10 MİLYON TL'Yİ KULÜBE BAĞIŞLADI"
"Ernest Muçi'nin menajeri %10 komisyon istedi. Biz de spor kanunu gereği %5'in üzerinde veremeyeceğimizi söyledik. Hüseyin Yücel Bey %5, yani 10 milyon TL üzerinde para verdi. Borç vermedi, kulübe bağışladı."
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G.SARAY'A ONUR GÖÇMEZ CEVABI
"Beşiktaş'ın Onur Göçmez'i oldu. Asbaşkanımız... Bildiğiniz gibi malum bir camia kendisine suç duyurusunda bulunmuştu ama benim arkadaşlarım onu yalnız bırakmadı ve Onur Göçmez şöyle dedi; "Biz 80 kişi gideriz, 79 kişi dönmeyiz."
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"KAAN ŞAKUL İLE GURUR DUYUYORUZ"
"Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba... Daha önce bu sistem olmamış, bir ayda gideceklerini düşündüler. Ama biz çok iyi çalışıyoruz. Samet Aybaba'ya, Feyyaz Uçar'a destek verin. En zor zamanlarda bile kameraların karşısına geçip konuşmak kolay iş değil. Bizlere destek verin. Burada olmayan bir yönetim kurulu üyem var: Kaan Şakul. Yapı Kredi Bankası İcra Kurulu Üyesi. Malum camiaların hedefi haline geldi. Biz, Kaan'la gurur duyuyoruz. Kaan, 7/24 Beşiktaş'ın mali meseleleri ile uğraşıyor."
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"342 MİLYON DOLARLIK BORCU KUR FARKIYLA 100 MİLYON DOLARA İNDİRDİK"
"Aralık - Ocak döneminde hiçbir yatırım harcaması yapmadık. Daha sonra Aktifbank, Beko ve 100. yıl forma satışlarıyla toparlamaya başladık. Bu süre zarfında yaklaşık 1 milyar 200 milyon liralık bir ödeme yaptık. Ayda 100 milyona yakın futbolcu ödememiz var. Gelirlerimiz 80 milyon euro, giderlerimiz 90 milyon euro. Beşiktaş'ın hep açığı var. Bunun asıl nedeni 40 milyon euroyu aşan faiz gideri. Bu çok ciddi bir faiz gideri. Bu faiz giderini Beşiktaş'ın taşıma şansı yok. Mutlaka yeni kaynaklar üretmeliyiz. Mallarımızı satmadan bunu yapmalıyız. Banka borçlarımız Türk Lirası olarak 2 milyon 800 milyon seviyelerine çekmişiz. Geçmiş dönemde 342 milyon dolarlık borcu, Türk Lirası'na geçerek kur farkıyla 100 milyon dolara indirmişiz. Beşiktaş bunu sürdürebilir. Bankalar Birliği anlaşması 7 yıl daha var ve rakam eriyerek gidecek. Zaten bu anlaşma gereği yeni kredi çekemiyoruz."
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"BOYD DAVASI CAS'TA DEVAM EDİYOR"
''Gelir gelme CAS davalarını karşımızda bulduk. Victor Ruiz davası... Beşiktaş 2 milyon 728 bin euro ceza ödüyor. Zamanında 489 bin euro ödemediğimiz için bu oluyor. Tyler Boyd davası açıldı, CAS'ta dava görülüyor. 1 milyon euroya kadar riski var.''
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"İNANILMAZ ANLAŞMALAR YAPILMIŞ"
''Bir sporcumuz var, bunun locası var ve locası nedeniyle kulübe icra açıyor. Kulübümüz o sporcuyla jübile yapmak üzere sözleşme imzalanıyor. Bu sporcumuza aylık 500 bin Türk Lira para ödeniyor. Ödeme yapılmadığında ihtar çekiyor. İnanılmaz anlaşmalar yapılmış.''
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"KEREM ATAKAN 1 MİLYON 400 BİN EURO'YA ALINMIŞ"
''İstanbulspor'dan bir futbolcuya bonservisinin %50'si 2 milyon euro ödeniyor. Bu futbolcuyu tanıyan var mı? Kerem Atakan Kesgin 1 milyon 400 bin euroya alınıyor. Kiralanıyor... Bize karşı oynarken, yedek kulübesinde sarı kart gördü... Bize karşı! Bu isimlerle 5 yıllık sözleşmeler yapılmış. Bunların hepsini ödeyeceksiniz. Kiralık veriyorsunuz, üstüne para ödüyorsunuz.''
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"15 TEKNİK ADAMLA GÖRÜŞTÜK"
''15 teknik adamla görüştük. Önerilen oyuncuları Fernando Santos'a sunduk. "Onların kiralık oyuncularını oynatmam! Benim Semih'im, Demir Ege'm onlardan daha iyi. Onları oynatırım" dedi. Sonrasında yeniden harekete geçtik. Menajerlerle durumumuzu sordum, aramız iyi değilmiş! Meğerse menajerlere 10 milyon euro borcumuz varmış! Domagoj Vida'nın menajeri 2 milyon euroluk dava açtı. İnanılmaz ilişkiler.''
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"SAMET AYBABA MENAJERLERİN TESİSLERE GİRİŞİNİ YASAKLADI"
''Samet Aybaba, bütün futbolcuların menajerlerinin içeri girişini yasakladı. Kimseyi içeri sokmuyor. Önce sosyal medyada isim ortaya atıyorlar. Menajerler plan yapıyor, oyuncuyu almak durumunda bırakıyorlar. Asıl transferi yazın yapalım diye karar verdik.''
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"MUÇİ'Yİ ASTON VILLA İSTİYORDU"
''Ernest Muçi'yi Legia Varşova vermedi. Çünkü çok kıymetli oyuncuları. Gece yarısı anlaştık. Oyuncunun menajeri izin vermedi. Sonra gece 02:00 gibi geldi. Oyuncuyu, Aston Villa istiyordu. Muçi'yi kamptan çağırdılar ve hemen imza attırdık.''
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"AL-MUSRATI İLE MENAJERSİZ ANLAŞTIK"
''Al-Musrati'yi önemli kulüpler almak istemiş. Al-Musrati ile menajersiz anlaştık, menajeri yok! Menajeri olmadan anlaştı. Kısa bir süre önce evladı oldu. Ülkesinde 'Kartal' yerine geçen Yousif ismini oğluna verdi.''
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"4 YILLIK ÖDEME PLANIYLA ALDIK"
''Bu transferleri nasıl yaptığımız soruldu. Beşiktaş masaya oturduğu an çok kuvvetli! Biz teminat vermedik, 4 yıllık ödeme planıyla aldık. Beşiktaş'ın adı buna yetti. Sadece Beşiktaş'ın imzasıyla, 3,5 yıl üzerine vade ile oyuncuları verdiler.''
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"GUDJUFI DİYE BİR OYUNCUMUZ VAR..."
''Besar Gudjufi diye bir oyuncumuz var, kim olduğunu biliyor musunuz? Kimse bilmiyor. 5 yıllık sözleşme imzalanmış, her ay para alıyor. Kiralık yolladık. Neden, nasıl alındığını bilen yok.''
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"SEMİH KILIÇSOY SÖZLEŞME İÇİN HİÇBİR ŞEY SORMADI"
''Semih Kılıçsoy'u hepimiz alkışlayalım. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar geldikten sonra oynamaya başladı. Sözleşme için çağrıldığında hiçbir şey sormadı. Ne maaş, ne çıkış maddesi...''
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"NECİP UYSAL'IN MİLLİ TAKIM'A SEÇİLMESİ LAZIM"
''Joe Worrall'ı stoper olarak aldık. 500 bin euro kiralık. Türkiye'de büyük bir kulüp, kulübüne 4,5 milyon euro teminat gönderdi ama Joe Worrall, bize gelmek istedi. Orada Necip Uysal kahramanı var, hep beraber alkışlayalım. Necip Uysal'ın Milli Takım'a seçilmesi lazım.''
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"BAILLY, ONANA VE ROSIER'DEN 5 MİLYON 375 BİN EURO KAR ETTİK"
''Beş futbolcuyu kadro dışı bırakmak zorunda kaldık. Çünkü bir oyuncu, bir oyuncuya 'Bu maçta oynama' deme durumuna gelmişti. kadro dışı kararı sonrası menajerleri devreye girdi. Eric Bailly'i hemen yolladık, karımız 3,5 milyon euro. Jean Onana'nın menajerini çağırdık, menajeri yok! Şaşırdınız mı? Satın alma opsiyonuyla kiraladık. Valentin Rosier'i Nice'e kiraladık, orada da oynayamıyor. İnşallah oynar. Bu üç oyuncudan 5 milyon 375 bin euro kâr ettik. Bu doğru bir karardı. Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın anlaşmaları çok güçlü. Biz affetmedik, hoca faydalanabileceğini söyledi. Maaşını ödüyoruz. Türk gazeteleri menajer ağzından "Beşiktaş, bizden özür dilesin" diye manşet attı. Beşiktaş kimseden özür diler mi? Hep parasını vereceksin, hem Beşiktaş ödeyecek! Bunu bizim gazeteciler yaptı. 'Niye yaptınız?' diye sordum. Artık siz bilirsiniz neden yaptıklarını.''
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"YABANCI KONTENJANINI BOŞALTMAMIZ LAZIM"
''Al-Musrati, Ernest Muçi ve Joe Worrall transferi öncesi 62 milyon euro takımın bütçesi. Bu büyük para. Sözleşmeler toplamı 135 milyon euro. Bunlardan kaçma şansınız sıfır, hiçbir şansınız yok. 19 yabancımız var. Yeni kural gereği 12'ye düşmek zorundasınız. Orada sıkıntı var. Yabancıları boşaltmamız lazım. Fernando Santos, ana iskeleti kurduğunu söyledi. Kaleci, Al-Musrati, Semih Kılıçsoy omurgası onun fakasında. Diğer transferleri yapacağız.''
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"CENK'İN POZİSYONUNDA NEDEN VAR'IN ÇAĞIRMADIĞINI SORDUK"
''TFF ile ilişkiler iyi giderken, Galatasaray maçı sonrası ceza kestiler. Lisanda problem yok. Cenk Tosun'un pozisyonunda neden VAR'ın çağırmadığını sorduk. 'Sizi istemiyoruz' dedik. Beşiktaş hakkını aramaya devam edecek.''
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"BİR KONSERE 1 MİLYAR 950 MİLYONLUK FATURA KESİLMİŞ"
"Enteresan bir konserimiz var. Göksel konseri... Kulüpte bir şirket var Gergedan yapım diye. Kulübün içinden oluşuyor bu kişiler. Firmanın sahibini tenzih ederim ama organizasyon o şekilde. 1 milyar 950 milyonluk bir fatura kesiliyor. Parasının %80'i falan tahsil ediliyor. Sanatçıya verilen parayı öğrendik, inanamazsınız. Konser de yapılmadı. Bu işin ne olduğunu hala bilmiyoruz. Senetler varmış, sevindik alacağımız var diye. Senetler ortada yok. Başkan da parasını almış, herkes parasını almış. Beşiktaş'ın kimseye borcu yok, bunu boşuna sormuyoruz."
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"10 SENEDİR UYUTULDUK"
"Ernst & Young raporunu sorduk, kimse açıklamadı. 'Kasamızda' dediler. Raporu sorduk, yazı yazdık. "10 yıl geçti, imha ettik" dediler. Yönetimden istedim, 80 Bin Dolar para ödemişiz rapora! Beşiktaş Kulübü'nde rapor yok! Ernst & Young'a raporu kime teslim ettiklerini sorduk, cevap yok. 10 senedir hepimiz uyutulduk."
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"KPMG raporunu Divan Kurulu'na sorduk. Var mı böyle bir rapor? Bu raporu İçişleri Bakanlığı müfettişleri inceliyor, yeni gelen yasayla bu raporlar bakanlığa gidiyor. Açılan davaların hepsi zaman aşımına uğruyor. Burada da enteresan bir durum var. Ne olduğu belli değil, bu işle uğraşıyoruz. "
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"KAZANCI FUTBOL A.Ş.'NİN BAŞINDAYMIŞ!"
"Ceyhun Kazancı'nın görevi ne? Sportif Direktör! Meğerse Futbol A.Ş.'nin başındaymış, Yönetim Kurulu'nun kararı var elimde."
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"BASKETBOLDA MENAJER İLE KULÜP ORTAK OLMUŞ!"
''Basketbolda menajer ile kulüp ortak olmuş! Böyle bir şey olabilir mi? Kulübün iflası için sonra dava açıyorlar! Bazı prensipler vardır, onlara uyacaksınız. Beşiktaş böyle bir ortaklık yapamaz. Geçmiş dönemde kulübe sponsor olan yöneticiler var, onlara teşekkür ediyorum. Fulya'nın elektriği Ağustos ayından beri ödenmemiş! İhtarname geldi, 3 gün içinde ödemezsek elektrikler kesilecekti. Kimseye bir şey söylemedik.''
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"BEŞİKTAŞ'A ÇÖKMÜŞLER!"
''Beşiktaş'a çökmüşler! Kongre üyeleri çökmüş! Kontratların altında kongre üyelerinin imzaları var! Bunu yapmayın! Gidin başka yerden, yer kiralayın! Dikilitaş'ta 15 dönüm arazimiz olduğunu bilen var mı? Dikilitaş'a kiralık verdik, kullanıyorlar. Dikilitaş bizim takımımız. Beşiktaş'ın yüzlerce tapusu var, aklınız durur.''
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''Fulya perişan edilmiş. Akatlar 30 yıllığına kiralanmış. Mehmet Üstünkaya Tesisleri için 3 milyon dolar harcamışız, sonra kongre üyesine kiralamışız. Sonra elimizden almak istemişler. Oradaki arkadaşlar çıktıktan sonra belediye, o tesisi bize verecek. 3 milyon dolar harcadığımız malzemelerden elimize ne kalacak bilmiyorum. Ankara'da 10 dönümlük arsamız var. Pendik'i yıllar önce aldık. Kirası 35 Bin Lira, kim ötürüyor siz öğrenin! Nargile kafe... Akatlar'daki halı sahalar bizim. Bir kongre üyemiz 40 bin Lira'ya oturuyor ve 2021'den beri kira ödemiyor. Fulya'da gece kulübümüz olduğunu biliyor musunuz? Kirası 30 bin Lira. Kiraya verenler bir önceki yöneticiler. Fulya'daki AVM'de yangın tesisatımız yok. Bir şey olsa, sorumlusu biziz. İçiniz acır içiniz kanar.''
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''Fulya'da 931 araçlık otopark. Aylık kazancı 132 bin Lira. Hepsinin kontratı var. Akatlar'ın altındaki Sporium kimin? 1 Ocak 2021'de 2030'a kadar bir önceki yönetim kiralamış! 120 aylık çeklerle, ortalama aylık kirası 86 bin Lira!''
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''Akatlar'daki plazalar boşaldı. Bir önceki yönetim 2044'e teklif vermiş. 10 milyonu almışlar. Firma bizden 10 milyonu geri istiyor. 2044'e kadar sizlere danışmadan kiraya veremezler. Tüzükte buna çare bulmamız lazım. Her gelen 30 yıllığına malımızı kiralayamaz.''
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"DEVLET, BEŞİKTAŞ İÇİN DEVREYE GİRDİ"
"Nevzat Demir Tesisleri'ne gelelim. Nevzat Bey'e özel bir plaket vereceğiz, bugüne kadar hiç davet etmemişler. Arkaya yeni iki saha yapacağız. Bir de spor okulu yapacağız ve tamamen altyapıya vereceğiz. Yüksek olmayan, ormana saygılı bir projemiz var. Çimlerde problem var, onları halletmemiz lazım. Nevzat Demir çok güzel bir tesis, oraya sahip çıkacağız. Devlet ile görüşmelere başladık. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çok koyu Beşiktaşlı, okulu kendisi teklif etti. Okulun öğretmenlerinin parasını %60'ını devlet ödeyecek .Devlet, Beşiktaş ile ilgili yeniden devreye girdi."
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