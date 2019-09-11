Apple dün akşam gerçekleştirdiği şirketin yeni akıllı telefonları iPhone 11 modellerinin tanıtıldığı etkinlikle, Apple Watch Series 5, yeni iPad (7. nesil),oyun abonelik sistemi Apple Arcade’ın yanısıra Apple TV+ (Apple TV Plus) uygulaması da gün yüzüne çıktı.

Netflix’e rakip olarak konumlanan Apple TV+ uygulaması, ayda 4.99 dolar karşılığında kullanıcılara sunulacak. Apple’dan yapılan açıklamaya göre video abonelik hizmeti Apple TV+, 1 Kasım’da 100’den fazla ülke ve bölgede kullanıma açılacak.

NASIL SEYREDİLECEK?

7 gün ücretsiz deneme üyeliğiyle ayda sunulacak olan hizmet, tv.apple.com adresinden online izleme olanağı dahil olmak üzere iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac ve diğer platformlarda Apple TV uygulaması üzerinden kullanılabilecek. Bugünden itibaren herhangi bir iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch veya Mac modelini satın alan müşteriler bir yıl ücretsiz Apple TV+ üyeliğinden yararlanabilecekler. Bir Apple TV+ aboneliğine, “Aile İçi Paylaşım” ile 6 aile üyesi tarafından erişilebilecek.

Peki bu 100’den fazla ülke arasında Türkiye var mı? Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Apple’ın yeni video abonelik platformu için oluşturduğu tv.apple.com adresinde yer alşan bilgilete göre Apple TV+ dünya genelinde 107 ülkede kullanıma sunulacak.

Ancak Apple, bu 107 ülke arasında Türkiye’ye henüz yer vermiş değil. Birden fazla resmi dili olan ülkeler dikkate alındığında sayı 116'ya çıkıyor ancak listede yine Türkiye kendine yer bulabilmiş değil.

İSİM HAKKI VE LİSANS BAŞINI AĞRITACAK

Bilindiği üzere Türkiye’de 1 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik gereği, Netflix, Apple TV+ gibi internet üzerinden isteğe bağlı yayın yapan platformların RTÜK’ten lisans alması gerekiyor. Dolayısıyla Apple TV+’ın Türkiye’de kullanıma açılabilmesi için önce resmi işlemlerini tamamlaması şart.

Diğer taraftan Apple TV+ uygulamasının Türkiye’de başını ağrıtacak bir diğer unsur daha bulunuyor. Çünkü Türkiye’de “TV+”ın isim hakkı Turkcell’e ait. Yerli dijital televizyon platformu Turkcell TV+ servisi, Turkcell tarafından 2014 yılında kullanıma açılmıştı.

APPLE'A TÜRKİYE'DEN KÖTÜ HABER!

Apple’ın ilk olarak Mart 2019’da duyurduğu Apple TV+ uygulamasıyla ilgili değerlendirme yapan Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu, “Türkiye’de TV+’ın isim hakkı bizde. Apple da bu yeni servisiyle buraya geldiğinde, bu markanın zaten alınmış olduğunu görecek. Logo bile neredeyse aynı, biz büyük onlar küçük harfle yazıyor” demişti.

NELER OLACAK?

Apple TV+ uygulamasında, “The Morning Show”, “Dickinson”, “See”, “For All Mankind” ve “The Elephant Queen” gibi orijinal program seçeneklerinin yanısıra “Susam Sokağı”nın yapımcılarının sunduğu yeni çocuk dizisi “Helpsters”, Peanuts Worldwide ve DHX Media imzasını taşıyan yeni orijinal yapım “Snoopy in Space”, popüler orijinal dizinin yeniden çevrimi olan “Ghostwriter” gibi içerikler de yer alacak.

Apple'ın internet sitesinde yer alna bilgiye göre video abonelik servisi Apple TV+ ilk olarak şu ülke ve bölgelerde kullanıma açılacak: