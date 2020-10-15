Apple iPhone 12 Pro Max'ın özellikleri

Apple, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinden oluşan iPhone 12 serisini tanıttı. Şimdiden sipariş vermek isteyenler iPhone 12 fiyatını ve özelliklerini öğrenmek istiyor.

İPHONE 12 FİYATI NE KADAR?

Yeni iPhone’lar ilk olarak ABD başta olmak üzere 30 ülkede piyasaya çıkacak. iPhone 12 mini’nin fiyatı 699 dolardan başlarken, iPhone 12’nin başlangıç fiyatı ise 799 dolar olarak duyuruldu.

APPLE İPHONE 12 PRO MAX ÖZELLİKLERİ NELER?

İki modelde de:

HDR ekran

True Tone

Geniş renk yelpazesi (P3)

Haptic Touch

2.000.000:1 kontrast oranı (tipik)

800 nit maksimum parlaklık (tipik); 1200 nit maksimum parlaklık (HDR)

Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama

Birden fazla dil ve karakteri aynı anda görüntüleme desteği

KAMERA

12 MP Pro kamera sistemi: Ultra Geniş, Geniş ve Telefoto kameralar

Ultra Geniş: ƒ/2.4 diyafram ve 120° görüş alanı

Geniş: ƒ/1.6 diyafram

Telefoto: ƒ/2.0 diyafram (iPhone 12 Pro); ƒ/2.2 diyafram (iPhone 12 Pro Max)

2 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 4 kat optik zoom aralığı (iPhone 12 Pro)

10 kata kadar dijital zoom (iPhone 12 Pro)

2,5 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 5 kat optik zoom aralığı (iPhone 12 Pro Max)

12 kata kadar dijital zoom (iPhone 12 Pro Max)

LiDAR Tarayıcısı yardımıyla Gece modunda portreler

Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu

Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı

Çift optik görüntü stabilizasyonu (Geniş ve Telefoto)

Sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu (iPhone 12 Pro Max Geniş)

Beş bileşenli lens (Ultra Geniş); altı bileşenli lens (Telefoto); yedi bileşenli lens (Geniş)

Yavaş Senkron özelliğine sahip daha parlak True Tone Flash

Panorama (63 MP’e kadar)

Safir kristal lens kapağı

%100 Focus Pixels (Geniş)

Gece modu (Ultra Geniş, Geniş)

Deep Fusion (Ultra Geniş, Geniş, Telefoto)

Ortam Algılama özelliğine sahip Akıllı HDR 3

Apple ProRAW*

Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim

Lens düzeltme (Ultra Geniş)

Gelişmiş kırmızı göz düzeltme

Fotoğraflara konum bilgisi ekleme

Otomatik görüntü stabilizasyonu

Seri çekim modu

Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG

VİDEO KAYDI

Dolby Vision ile saniyede 60 kareye kadar HDR video kaydı

Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı

Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı

Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı

Videolar için optik görüntü stabilizasyonu (Geniş)

2 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 4 kat optik zoom aralığı (iPhone 12 Pro)

6 kata kadar dijital zoom (iPhone 12 Pro)

2,5 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 5 kat optik zoom aralığı (iPhone 12 Pro Max)

7 kata kadar dijital zoom (iPhone 12 Pro Max)

İşitsel zoom

Daha parlak True Tone Flash

QuickTake video

Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği

Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı

Gece modunda hızlı çekim

Saniyede 60 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık

Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)

Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı

4K video kaydederken 8 MP fotoğraf çekme

Videoyu oynatırken yakınlaştırma

Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264

Stereo kayıt

GÖRÜNTÜLÜ ARAMA

Hücresel ağ veya Wi-Fi üzerinden FaceTime görüntülü arama

5G veya Wi-Fi üzerinden FaceTime HD (1080p) görüntülü arama

SES ÇALMA

Desteklenen ses biçimleri: AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Korumalı AAC, MP3, Lineer PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3),Dolby Digital Plus (E‑AC‑3),Dolby Atmos ve Audible (2, 3, 4 biçimleri, Audible Enhanced Audio, AAX ve AAX+)

Uzamsal ses çalma

Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen maksimum ses düzeyi sınırı

VİDEO OYNATMA

Desteklenen video biçimleri: HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2 ve Motion JPEG

Dolby Vision, HDR10 ve HLG özellikli HDR

Apple TV’ye (2. nesil veya daha yeni bir model) veya AirPlay 2 özellikli akıllı televizyonlara 4K HDR kalitesine kadar AirPlay yansıtma, fotoğraf ve video çıkışı

Video yansıtma ve video çıkışı desteği: Lightning Dijital AV Adaptörü ve Lightning - VGA Adaptörü ile 1080p’ye kadar (adaptörler ayrı satılır)7