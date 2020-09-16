Apple iPad ve iPad Air tanıtıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte merakla yeni iPhone 12 beklenirken 12 Ekim'e ertelendiği açıklandı. Peki Apple iPad ve iPad Air özellikleri neler? Apple yeni iPad fiyatı ne kadar? İşte cevabı...

APPLE 8.NESİL iPAD ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Apple’ın özel etkinliğinde tanıtılan bir diğer ürün ise 8. nesil iPad oldu. Bir önceki modele göre 2 kat hızlı olan yeni iPad’de A12 Bionic işlemci yer alıyor. 10.2 inçlik Retina ekranla gelen yeni iPad, 10 saatlik pil ömrü ile geliyor.

Bugünden itibaren ön siparişe açılan ve 18 Eylül Cuma günü satışa çıkacak olan yeni iPad’in başlangıç fiyatı ise 329 dolar olarak duyuruldu. Yeni iPad'in Türkiye'deki başlangış fiyatı ise 3 bin 199 TL oldu.

YENİ iPAD AIR ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Apple’ın tanıttığı yeni ürünler arasında kendine yer bulan 5. nesil iPad Air ise 10.9 inçlik Liquid Retina ekrana sahip. Tasarım olarak iPad Pro’ya benzeyen yeni iPad Air, A14 Bionic işlemciyle çalışıyor ve Touch ID teknolojisini kullanıyor. Bir önceki modele göre yüzde 40 daha hızlı olan yeni iPad Air, saniyede 11.8 trilyon işlem gerçekleştirebiliyor.

Gelecek ay satışa çıkacak olan yeni iPad Air’in satış fiyatı ise 599 dolardan başlayacak. Yeni iPad Air'in Türkiye'deki başlangı fiyatı ise 5 bin 799 TL olarak açıklandı.

İŞTE APPLE’IN YENİ ÜRÜNLERİ...