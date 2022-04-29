AA / HABERTURK.COM

Apple, 2022'nin ocak-mart dönemine ait mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre, bu yılın ocak-mart dönemi bilançosunda şirketin geliri geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 97,3 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın ocak-mart döneminde 89,6 milyar dolar gelir elde etmişti.

Firmanın geçen yılın aynı döneminde 23,6 milyar dolar olan net kârı ise yüzde 6 artarak 25 milyar dolara çıktı. Bu yılın ilk 3 ayında Apple'ın her saniye 3.215 dolar kâr ettiği anlamına geliyor.

Şirketin hisse başına kârı da bu dönemde 1,40 dolardan 1,52 dolara yükseldi.

IPHONE SATIŞLARI ARTTI

Bu dönemde Apple'ın akıllı telefon ve bilgisayar satışları artarken, tablet satışları azaldı.

iPhone satışlarının tutarı ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artarak 50,6 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde iPad satışları yüzde 3 azalışla 7,6 milyar dolara gerilerken, Mac satışlarının tutarı ise yüzde 14 artışla 10,4 milyar dolara ulaştı.