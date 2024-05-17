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        Haberler Gündem Güncel ATM'de milyonlarca liralık 'kart makinenizi yuttu' dolandırıcılığı

        ATM'den para çekenler dikkat! Kaşla göz arasında milyonlarca liralık dolandırıcılık

        İstanbul'un turistik bölgelerinde ATM'lerden para çekmek isteyen turistlere yardım etme bahanesiyle yaklaşan ve 'bankamatik kartınızı yuttu' yalanıyla kredi kartlarını el çabukluğu ile çalan 3 şüpheli yakalandı. Olay anları güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerin çaldıkları kartlarla pos cihazlarından milyonlarca liralık para çektikleri iddia edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 12:35 Güncelleme: 17.05.2024 - 12:45
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          İstanbul'un turistik bölgelerinde bankamatik önlerinde meydana gelen hırsızlık ve dolandırıcılık olayları üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

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          Polis, mağdur ifadelerinin ardından güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. 

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          Görüntülerde, ATM'lerden kredi kartı ile para çekmek isteyen turistlerin yanına yardım etme bahanesiyle yaklaşan şüphelilerin el çabukluğu ile kredi kartlarını çaldıkları görüldü.

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          Mağdurlara "makine kartınızı yuttu. Şimdi gidin sabah banka şubesinden geri alırsınız" diyen şüphelilerin, onların ayrılmasının ardından post makineleriyle kartlardan milyonlarca liralık harcama yaptıkları tespit edildi.

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          Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada kamera görüntülerinin takibi sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler Mazlum Y. (28), Fırat Y. (34) ve Mehmet A. (31) gözaltına alındı.

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          Şüphelilerin 8 ayrı olayın failleri oldukları iddia edilirken, daha önceden de suç kayıtları olduğu öğrenildi.

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          Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet A. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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