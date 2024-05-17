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Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, sonuçlarını açıkladı. Buna göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44.16 iken, bu anket döneminde yüzde 43.64 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 35.17 iken, bu anket döneminde yüzde 33.21'e geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22.05 ve yüzde 21.33 olarak gerçekleşti.

DOLAR BEKLENTİLERİ

Anket sonuçlarına göre katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (Dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40.01 TL iken, bu anket döneminde 38.78 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42.47 TL iken, bu anket döneminde 41.80 TL olarak gerçekleşti.