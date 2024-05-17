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        Haberler Ekonomi Para Yıl sonu enflasyon ve dolar beklentileri açıklandı - Para Haberleri

        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş

        TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'nde katılımcıların nisan ayında yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44.16'dan yüzde 43.64'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 35.17'den yüzde 33.21'e düştü. Bunun yanında yıl sonu döviz kuru (Dolar/TL) beklentisi de bir önceki anket döneminde 40.01 TL iken, bu anket döneminde 38.78 TL oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 10:39 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:39
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        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
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        Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, sonuçlarını açıkladı. Buna göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44.16 iken, bu anket döneminde yüzde 43.64 oldu.

        12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 35.17 iken, bu anket döneminde yüzde 33.21'e geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22.05 ve yüzde 21.33 olarak gerçekleşti.

        DOLAR BEKLENTİLERİ

        Anket sonuçlarına göre katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (Dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40.01 TL iken, bu anket döneminde 38.78 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42.47 TL iken, bu anket döneminde 41.80 TL olarak gerçekleşti.

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