Koronavirüs salgını sonrası toparlanma dönemine giren ABD borsalarında dün teknoloji şirketlerinin başrolde olduğu yeni bir eşik daha aşıldı. Apple hisseleri yüzde 2.5’lük yükselişle 353 dolara çıkarken, şirketin toplam piyasa değeri de ilk kez 1.5 trilyon doları aşarak, 1 trilyon 529 milyar dolara çıktı.
Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre bu rakamla ABD borsalarında en değerli şirket ünvanını koruyan Apple’ın 1 Nisan 2020 tarihindeki değeri 1 trilyon dolardı. Diğer bir ifadeyle yaklaşık 2.5 aylık dönemde ABD’li teknoloji devi değerini yüzde 50 oranında artırmış oldu.
Apple, Ağustos 2018’de 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak, ABD borsalarının tarihinde bu rakama ulaşabilen ilk şirket olmuştu. Apple’ın ardından Amazon ve Microsoft de 1 trilyon dolarlık barajı geçen şirketler kervanına katılmıştı.
Apple'ın değeri son bir yılda nereden nereye geldi?
GOOGLE DA TRİLYON DOLAR BARAJINI AŞTI
Apple ile 1 trilyon dolarda olduğu gibi 1.5 trilyon dolarlık şirket olma yarışında da yer alan bir diğer ABD’li teknoloji devi Microsoft’un piyasa değeri ise dün kapanış itibariyle 1 trilyon 493 milyar dolar, Amazon’un değeri ise 1 trilyon 320 milyar dolara çıktı.
Öte yandan dün yaşanan yükselişle birlikte Google’ın çatı şirketi Alphabet de tarihinde ilk kez 1 trilyon dolarlık piyasa değerini aşmış oldu. Alphabet’in dünkü kapanış itibariyle piyasa değeri 1 trilyon 1 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
5 BÜYÜK TEKNOLOJİ ŞİRKETİNİN DEĞERİ NASIL DEĞİŞTİ?
|10 Haziran 2020
|1 Nisan 2020
|Değişim
|Apple
|1529
|1042
|47%
|Microsoft
|1493
|1155
|29%
|Amazon
|1320
|952
|39%
|1001
|756
|32%
|675
|455
|48%
|Toplam
|6018
|4360
|38%
Trilyon dolarlık değere biraz daha uzak olsa da Facebook da son 2.5 aylık dönemde piyasa değerini yüzde 48 artırmayı başardı. Sosyal ağın nsain ayı başında 455 milyar dolar olan değeri 10 Haziran itibariyle 675 milyar dolara ulaştı.
Nasdaq Endeksi'nde işlem gören bu 5 büyük teknoloji şirketinin toplam değeri de dün itibariyle 6 trilyon doları aştı. Bu rakam, 1 Nisan'da 4.3 trilyon dolar seviyesindeydi.
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