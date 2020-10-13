Apple iPhone 12'yi tanıtmaya başladı. iPhone 12, dört farklı modelle karşımızda olacak. Teknoloji severler iPhone 12 ailesinin teknik bilgilerini, özelliklerini, fiyatını araştırıyor.

İPHONE 12 TANITIMI CANLI İZLE

İPHONE 12 FİYATI NE KADAR?

iPhone 12 muhtemel yurt dışı fiyatları şöyle:

iPhone 12 mini: 649 ABD doları+

iPhone 12: 749 ABD doları+

iPhone 12 Pro: 999 ABD doları+

iPhone 12 Pro Max: 1099 ABD doları+

İPHONE 12 ÖZELLİKLERİ NELER?

Gelen ilk bilgilere göre daha köşeli hatlara sahip bir tasarımla gelmesi beklenen iPhone 12 serisinde 4 farklı model seçeneği sunulacak. Bu modellerin, iPhone 12 mini olarak da adlandırılan 5.4 inçlik iPhone 12, 6.1 inçlik iPhone 12 Max, yine 6.1 inçlik iPhone 12 Pro ve serinin en büyüğü olan 6.7 inçlik iPhone 12 Pro Max’ten oluşması bekleniyor.

120 Hz ekran yenileme hızı teknolojisini desteklemesi beklenen iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri 4’lü arka kamera, iPhone 12 ve iPhone 12 Max ise 2’li arka kamera ile gelecek. A14 Bionic işlemci ile donatılan iPhone 12 serisinde fiyatların ise iPhone 12 için 649 dolar, iPhone 12 Max için 749 dolar, iPhone 12 Pro için 999 dolar ve iPhone 12 Pro Max için ise 1099 dolar olarak açıklanması bekleniyor.

13 YILDA 27 FARKLI MODEL ÇIKARDI

Peki ilki 2007 yılında çıkan iPhone'un tarihinde şu ana kadar kaç farklı model çıktı? Hangisinin fiyatı ne oldu? İşte Apple'ın akıllı telefon tarihi ile ilgili hazırladığımız o çarpıcı iPhone'un evrimi infografiği...

AIRPODS STUDIO



Apple'ın bugünkü etkinliğinde yeni iPhone modellerinin yanı sıra kablosuz AirPods Studio kulaklıklarını da tanıtması bekleniyor.

Bu kulaklıkların profesyonel özellikleriyle Sony ve Bose gibi markaların kulaklıklarına rakip olacağı belirtiliyor.

AIRTAG, AIRPOWER

Türkiye saati ile 20:00’da başlayacak olan etkinlikte ayrıca anahtar ve çanta gibi eşyaların kolay bulunmasını sağlayacak AirTag cihazının yanı sıra, iPhone, Apple Watch ve AirPods'u aynı anda şarj edebilen kablosuz şarj matı AirPower'ın da tanıtılabileceği ifade ediliyor.