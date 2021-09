Motosiklet kullanıcılarına iPhone uyarısı

HABERTURK.COM

Apple’dan iPhone kullanıcılarına yönelik olarak ‘motosiklet motoru’ uyarısı geldi. Apple’ın destek sayfasında yeni yayınlanan bir yazıda, iPhone kameralarının yüksek güçlü motosiklet motorları tarafından üretilen yüksek genlikli titreşimler tarafından bozulabileceği belirtildi.

“Yüksek güçlü motosiklet motorlarının oluşturduklarına benzer titreşimlere maruz kalmak iPhone kameralarını etkileyebilir” uyarısını yapan Apple’ın açıklamasında, “iPhone'unuzu belirli frekans aralıklarında, özellikle yüksek güçlü motosiklet motorlarının oluşturduğu yüksek genlikli titreşimlere maruz bırakmak kamera sisteminin performansını düşürebilir” denildi.

Apple’ın destek sayfasında yayınlanan açıklamada, bu dikkat çekici uyarı ile ilgili şu bilgiler verildi:

“iPhone kamerası, günlük kullanımdan stüdyo kalitesinde portrelere kadar her durumda harika fotoğraflar çekmenize yardımcı olur. Bazı iPhone modellerindeki gelişmiş kamera sistemleri, zorlu koşullarda bile mükemmel fotoğraflar çekmenize yardımcı olmak için optik görüntü sabitleme ve kapalı çevrim otomatik odaklama gibi teknolojiler içerir. Bu sistemler, mükemmel bir çekim yapmaya odaklanabilmeniz için hareketi, titreşimleri ve yer çekimi etkilerini otomatik olarak etkisiz hale getirmeye çalışır.”

OIS VE AF ÖZELLİKLERİ NE İŞE YARIYOR?

“Sıradan bir kamerayla fotoğraf çekerken kamerayı kazara oynatırsanız görüntü bulanık çıkabilir. Bazı iPhone modellerinde bu durumu önleyen optik görüntü sabitleme (OIS) özelliği vardır (OIS özelliği iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus ve iPhone 7'nin yanı sıra iPhone SE (2. nesil) dahil olmak üzere sonraki modellerde bulunur. Ancak iPhone 11 ve sonraki modellerde Ultra Geniş kamera ile iPhone 7 Plus ve iPhone 8 Plus modellerindeki Telefoto kamerada OIS özelliği bulunmaz). OIS, kamerayı yanlışlıkla oynatsanız bile net fotoğraflar çekmenizi sağlar. OIS sayesinde jiroskop, kameranın hareket ettiğini algılar. Görüntünün oynamasından kaynaklanan bulanıklığı azaltmak için lens, jiroskopun açısına göre hareket eder.”

“Ayrıca bazı iPhone modellerinde kapalı çevrim otomatik odaklama (AF) özelliği bulunur (Kapalı çevrim AF özelliği iPhone XS'in yanı sıra iPhone SE (2. nesil) dahil olmak üzere sonraki modellerde bulunur). Kapalı çevrim AF, yer çekimi ve titreşim etkilerine karşı direnç göstererek hareketsiz fotoğraflarda, videolarda ve panoramalarda odaklama netliğini korur. Kapalı çevrim AF sayesinde yerleşik manyetik sensörler, yer çekimi ve titreşim etkilerini ölçer ve dengeleme hareketinin doğru bir şekilde ayarlanabilmesi için lens konumunu belirler.”

'YÜKSEK TİTREŞİMLERE MARUZ BIRAKMAYIN'

“iPhone'daki OIS ve kapalı çevrim AF sistemleri dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak OIS gibi sistemler barındıran birçok tüketici elektroniği ürününde olduğu gibi, belirli frekans aralıklarındaki yüksek genlikli titreşimlere uzun süreli doğrudan maruz kalma, bu sistemlerin performansını düşürebilir ve fotoğraf ile videolarda düşük görüntü kalitesine yol açabilir. iPhone'unuzu uzun süre yüksek genlikli titreşimlere maruz bırakmamanız önerilir.”

'BU ARAÇLARA iPHONE TAKMAYIN'

“Yüksek güçlü veya yüksek hacimli motosiklet motorları, şasi ve gidonlar aracılığıyla iletilen yoğun ve yüksek genlikli titreşimler üretir. Yüksek güçlü veya yüksek hacimli motorlara sahip motosikletlerin belirli frekans aralıklarındaki titreşim genliği nedeniyle iPhone'unuzu bu araçlara takmanız önerilmez. iPhone'unuzu mobiletler ve scooter motosikletler gibi küçük hacimli veya elektrikli motorlara sahip araçlara takmak, aygıtınızın nispeten daha düşük genlikli titreşimlere maruz kalmasına neden olabilir. Ancak bu durumda da iPhone'unuz ile OIS ve AF sistemlerinin hasar görme riskini azaltmak için titreşim sönümleme özelliğine sahip bir tutucu kullanmanız önerilir. Hasar riskini daha da azaltmak için bu şekilde uzun süre düzenli kullanımdan kaçınılması da önerilir.”