Apple'dan Çin'e yapay zeka ziyareti

Tim Cook, Çin'in sosyal paylaşım sitesi Weibo'daki kişisel hesabından Pekin'deki faaliyetlerine ilişkin paylaşımlar yaptı.

Çinli fotoğrafçı Çın Man ile Pekin sokaklarında dolaşarak Apple'ın yeni akıllı telefon modeliyle fotoğraflar çektiren Cook, Şunyi ilçesinde bir çiftlikte Çin Ziraat Üniversitesi ve Cıciang Üniversitesinden öğrencilerle tarımda etkinlik ve sürdürülebilirlik için dijital teknolojilerin kullanıma ilişkin uygulamalara tanıklık etti.

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Cook, Vangfucing semtindeki Apple mağazasını ziyaret ederek çalışanlarla ve müşterilerle vakit geçirdi.

YAPAY ZEKA HİZMETLERİ Cook'un ziyaretinin, Apple'ın "Apple Intelligence" adıyla, üretken yapay zeka hizmetlerini akıllı telefonlar ve diğer cihazlara entegre etmeye hazırlandığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekiyor. REKLAM Çin, ağustos ayında şirketin bilanço toplantısında, yapay zeka özelliklerini Çin ve Avrupa Birliği ülkelerinde piyasaya sunmadan önce ilgili mevzuatı detaylı olarak anlamaları gerektiğini vurgulamıştı. Çin'de düzenleyici kurumlar, bu yılın ilk 8 ayından 188 üretken yapay zeka hizmetinin kullanılmasına onay verirken bunların tamamı Çin ana karasındaki şirketler tarafından geliştirildi.

RESMİ TEMASDA BULUNUP BULUNMAYACAĞI BİLİNMİYOR Cook'un programında resmi temas olup olmadığı henüz bilinmiyor. Apple'ın patronu bu yıl Çin'i ikinci kez ziyaret etti. Cook, daha önce mart ayında, Çin Kalkınma Forumu'na (CDF) katılmak üzere Çin'e gelmiş, forum marjında ABD'den iş insanlarıyla birlikte Başbakan Li Çiang ile görüşmüştü. Tim Cook, Cing'an ilçesindeki Apple mağazasının açılışına katılmış, mağaza şirketin Çin, Hong Kong, Makau ve Tayvan'ı içeren "Geniş Çin" bölgesinde açtığı 57. mağaza olmuştu. *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.