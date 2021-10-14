Apple’da ‘ses’ sorunu!

Apple, kablosuz kulaklığı AirPods Pro’yu, tespit edilen bir sorun için servis programı kapsamına aldı. Destek sayfasında “Ses Sorunları İçin AirPods Pro Servis Programı” başlığıyla duyurulan gelişmeye göre Apple, AirPods Pro aygıtlarının küçük bir kısmında ses sorunları yaşanabileceğini belirledi.
Yapılan açıklamada, bu sorundan etkilenen cihazların, Ekim 2020'den önce üretilen AirPods Pro’ları ilgilendirdiği belirtildi. Buna göre sorundan etkilenen AirPods Pro'larda aşağıdaki davranışlardan en az biri görülebiliyor:
- Gürültülü ortamlarda, antrenman sırasında veya telefon görüşmesi yaparken artan cızırtı veya statik gürültü
- Aktif Gürültü Engelleme (ANS) özelliğinin beklendiği gibi çalışmaması (ör. bas ses kaybı veya sokak ya da uçak gürültüsü gibi arka plandaki sesleri daha çok duyma)
Etkilenen AirPods Pro birimlerine (sağ, sol veya her ikisi) Apple veya bir Apple yetkili servis sağlayıcısı tarafından ücretsiz olarak servis işlemi uygulanacağı açıklandı.
Şarj kutusunun bu durumdan etkilenmediğini ve dolayısıyla değiştirilmeyeceğini açıklayan Apple’ın yaptığı duyuruya göre servis işlemi uygulanmadan önce kullanıcıların AirPods Pro'su incelenerek aygıtın bu programa uygun olup olmadığı kontrol edilecek. Sorunlu olduğu doğrulanan AirPods Pro (sağ, sol veya her ikisi) değiştirilecek.
SORUN YAŞAYANLAR NE YAPMALI?
Yukarıda belirtilen sorunları yaşayan AirPods Pro kullanıcılarının şu adımları izlemesi gerekiyor:
- Bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı bulun.
- Bir Apple Store'da rezervasyon yaptırın.
Dünya genelindeki bu Apple programı, AirPods Pro'nun standart garanti kapsamını genişletmeyecek. Program, etkilenen AirPods Pro aygıtlarını kapsayacak ve birimin ilk perakende satış tarihinden sonraki 3 yıl boyunca geçerli olacak.
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