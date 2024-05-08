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Kocaeli'nde kan donduran olay, İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde bulunan 7 katlı binada meydana geldi.

GECE TADİLAT NEDENİYLE TARTIŞTILAR DHA'da yer alan habere göre bina yöneticisi emekli astsubay başçavuş M.Ö. (64), gece saatlerinde komşusu S.D. (38) ile apartmanın mesajlaşma grubundan binadaki tadilat nedeniyle tartıştı.

SİLAHIYLA ATEŞ AÇTI Giriş katında oturan M.Ö, saat 07.00 sıralarında eşi ve çocuğuyla dışarı çıkmak için bulunduğu kata inen S.D.'ye kendisine ait tabancayla ateş açtı. REKLAM

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI S.D. bacağından yaralanırken, mermilerden bazıları giriş kapısına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI Yaralı S.D., ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri M.Ö.'yü olayda kullandığı tabanca ile gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri hem binada hem de çevrede inceleme yaptı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR Polis ekiplerince karakola götürülen M.Ö.’nün işlemleri sürüyor. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.