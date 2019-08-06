Apandisit, insan vücudunda karın boşluğunun sağ tarafında bulunan Apendiks'te oluşan bir hastalıktır. Görülme sıklığı oldukça fazla olan apandisit tedavi edilmediği takdirde çok ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Peki Apandisit belirtileri nelerdir? Apandisit nasıl tedavi edilir? İşte detaylar...

APANDİSİT NEDİR?

Apandisit ya da kör bağırsak, apendikste oluşan bir iltihaplanma sonucu oluşan riskli bir rahatsızlıktır. Şiddetli ağrı ile kendini gösteren apandisitin mutlaka tedavi edilmesi gerekir. İltihaplanan bölgedeki apse kana karışırsa hasta hayati tehlikeyle karşılaşır. Genellikle bakteriyel kaynaklı olan apendiksin patlamadan alınması oldukça önemlidir.

APANDİSİT NEDEN OLUR?

- Midede tam olarak sindirilemeyen nar çekirdeği, limon çekirdeği gibi besin artıklarının ince bağırsaktan kalın bağırsağa geçerken apendikse kaçması

- Sindirim sistemi iltihapları nedeniyle apendiks ağzındaki lenf bezlerinde şişme ve karna alınan darbeler sonucunda apendiksin tıkanması

- Chrons, Ülser ve ülseratif kolit hastalığı

- Tümörler

- Bağırsak kurtları, solucanları ve parazitleri

- Genetik Yatkınlık

- Bakteriyel enfeksiyonlar, bağırsak enfeksiyonları

- Virüs, mantar ve diğer mikroorganizmalar

APANDİSİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Karnın sağ tarafında ağrı

- Kalın bağırsağın olduğu bölgede şişlik ve sertlik

- Zıplama ve ani hareket etme durumlarında karnın sağ alt bölgesinde acı

- Nadiren kusma

- Yemek yiyememe ve dışkı yapamama

APANDİSİT TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Öncelikle doktor tarafından fizik muayene yapılır. Karın bölgesinde hassasiyet ve ağrı söz konusu ise bakteriyel enfeksiyonu olup olmadığına dair bilgi için kan sayımı testi istenebilir.

Apandisit teşhisini doğrudan tespit edebilecek kesin bir kan tahlili yoktur. Hastalığın tedavisi kişiden kişiye değişebilir ancak genellikle ameliyat ile tedavi edilir. Ameliyatın tipi hastanın durumuna göre değişiklik gösterir. Eğer apendiksteki apse patlamamış ya da yırtılmamış ise doktor tarafından öncelikli olarak antibiyotik tedavisi uygulanır. Daha sonra ciltte geçirilen bir tüp yardımıyla organ içindeki apse boşaltılır ve bu işlemden sonra gerek görülürse apendiks alınabilir.

Eğer apendikste yırtılma ya da sızma söz konusu ise acilen ameliyat yapılmalıdır. Apendektomi olarak adlandırılan apandiksin alınması açık ameliyat ya da laparoskopik cerrahi şeklinde olabilir. Çok nadir vakalarda apandisit ameliyat olmadan iyileşebilir.