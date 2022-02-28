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AÖL sınavları ne zaman yapılacak, 2. dönem sınav tarihleri nedir? MEB Açık Lise sınavları nasıl olacak, online mı, yüzyüze mi? MEB duyurdu!

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman ve nasıl olacak? Açık Lise sınav tarihleri belli oldu!

Milyonlarca açık lise öğrencisinin merakla beklediği açıklama geldi, AÖL 2. dönem sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınavları için Mart ayı işaret edilmişti. AÖL öğrencileri 2. dönem Açık lise sınav tarihlerini ve AÖL sınavlarının nasıl yapılacağını araştırıyor. Açık Lise Öğrenci girişi ile AÖL 2. dönem sınavları hakkında merak edilenler...

28.02.2022 - 11:51 | Güncelleme: GÜNDEM

  • MEB Açıköğretim lisesi sınav tarihleri ve AÖL sınavları nasıl olacak sorusunun cevabı belli oldu. Lise eğitimine örgün sistem üzerinden devam edemeyen öğrenciler için hizmet veren Açıköğretim Liselerinde ikinci dönem sınavları ile ilgili kayıt yenilemeler Aralık ayının sonunda başlamıştı. MEB, AÖL 2. dönem sınav tarihleri ve AÖL 2. dönem sınavları online mı, yüzyüze mi sorusunun cevabını paylaştı.

  • AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2022 

    Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık

    Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim

    Lisesi - II. Dönem Sınavı (2021-2022 AÖO – AÖL- AÖIHL-MAÖL/ 2) Mart 2022 tarihinde uygulanacak.

    2021-2022 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Okulları II. Dönem Sınavları 1 Mart  saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar yapılacaktır.

  • AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ?

    MEB, Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecek.

    Açık Öğretim Lisesi online sistemlerin internet adresleri değişti. 

  • Öğretmen Girişi Görevli:

    eski adres:  http://aolweb.aol.meb.gov.tr/kurum_giris.aspx

    yeni adres: http://aolweb.meb.gov.tr/kurum_giris.aspx

  • Öğrenci Girişi:

    eski adres:  http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

    yeni adres: http://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

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