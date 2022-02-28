MEB Açıköğretim lisesi sınav tarihleri ve AÖL sınavları nasıl olacak sorusunun cevabı belli oldu. Lise eğitimine örgün sistem üzerinden devam edemeyen öğrenciler için hizmet veren Açıköğretim Liselerinde ikinci dönem sınavları ile ilgili kayıt yenilemeler Aralık ayının sonunda başlamıştı. MEB, AÖL 2. dönem sınav tarihleri ve AÖL 2. dönem sınavları online mı, yüzyüze mi sorusunun cevabını paylaştı.