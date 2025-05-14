AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL 3.dönem sınav tarihi ve saat bilgisi
AÖL sınavları için geri sayım sürüyor. MEB tarafından yayınlanan takvime göre, Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları Temmuz ayında yapılacak. AÖL kayıt yenileme işlemleri 20 Mayıs Salı gününe kadar yapılabilecek. Peki AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte ve saat kaçta?
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AÖL sınav tarihleri belli oldu. AÖL ile beraber Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınavları takvimi MEB tarafından erişime açıldı. İşte, 2025 AÖL sınav tarihleri
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MEB 2025 AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
MEB tarafından yayınlanan takvime göre, Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.
AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 20 Mayıs 2025 Salı günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.
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AÖL 3. DÖNEM SINAV VE SAATLERİ
Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınav Tarihleri şöyle;
Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.
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