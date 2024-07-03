AÖL sınav yerleri açıklandı mı? MEB AÖL 3.dönem sınav yerleri/ giriş belgesi sorgulama ekranı
Açıköğretim Lisesi AÖL sınav yerleri sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan adaylar AÖL 3.dönem sınavlarını bekliyor. Peki AÖL sınav yerleri açıklandı mı? MEB AÖL 3.dönem sınav yerleri/ giriş belgesi sorgulama ekranı
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AÖL sınav yerleri merak ediliyor. Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav duyurusu yayınlandı. Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 3.dönem sınavı Temmuz ayında gerçekleşecek. İşte AÖL sınav yerleri hakkında bilgiler…
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AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK, NASIL ALINIR?
Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler; https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler; https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
2024 AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav uygulama takvimi belli oldu.
Takvime göre; Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavları Temmuz ayında uygulanacak.
AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024
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AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇ TARİHİ
14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek
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