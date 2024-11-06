Hatırlanacağı gibi, AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos - 27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. İşlem süreci sonrasında, gözler sınav takvimine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Kurumları'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınav takvimi adaylar tarafından merakla sorgulanıyor. Peki, 2024-2025 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...