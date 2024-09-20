AÖL sınav takvimi 2024 2025: AÖL sınavları ne zaman, kayıt yenileme tarihi belli mi?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki sınav takvimi gündeme geliyor. AÖL 1. dönem sınavlarına katılacak öğrenciler için ilk kayıt işlemleri ile birlikte kayıt yenileme işlemleri sürüyor. Peki AÖL sınavları ne zaman, kayıt yenileme tarihi belli mi?
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Açık lisede eğitim gören vatandaşlar AÖL sınav takvimini araştırıyor. Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Dönem (2024/1 Dönemi) yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılıyor. İşte Açık Lise AÖL sınav tarihleri
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AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek.
AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Dönem (2024/1 Dönemi) yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılıyor.
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Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 300 TL ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracak.
AÖL SINAV TAKVİMİ
Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:
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