İTİRAZ SÜRECİ BAŞLAYACAK

21 Nisan’da ilan edilecek sonuçların ardından adaylar 5 (beş) takvim günü içerisinde sonuçlara incelenmesi için itirazda bulunabilecek.

İtirazlar Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 (elli) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.