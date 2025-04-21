AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 2. Dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı
Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlendi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamalarına odaklandı. ''AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' soruları hızla yanıt aramaya başladı. Sonuç ekranında adayların elde ettikleri toplam puanlar, doğru ve yanlış cevap sayıları yer alacak. Peki, 2. Dönem Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, 2025 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı...
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Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. Dönem sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde uygulandı. AÖL sonuçları için 21 Nisan tarihi işaret edildi. Belirtilen tarihin gelmesiyle beraber sonuçlar için Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamaları yakın takibe alındı. MEB duyurusu sonrası 2. Dönem Açık Lise sınav sonuçları aol.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 2. Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı...
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AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2. dönem AÖL sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde erişime açılacak.
Sınav sonuçların erişime açılacağı saate ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçların en geç saat 17.00’ye kadar duyurulması bekleniyor.
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AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
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AÖL SONUÇ EKRANINDA NELER YER ALACAK?
Açık Lise sınav sonuçları ekranında adayların katıldıkları oturumdan elde ettikleri doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Ayrıca adayların sınavdan aldıkları toplam puan sonuç ekranında görüntülenebilecek.
Sınavın değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılırken değerlendirme sırasında iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak puan hesaplaması yeniden yapılacak.
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İTİRAZ SÜRECİ BAŞLAYACAK
21 Nisan’da ilan edilecek sonuçların ardından adaylar 5 (beş) takvim günü içerisinde sonuçlara incelenmesi için itirazda bulunabilecek.
İtirazlar Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 (elli) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.
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