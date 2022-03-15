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AÖL sınav sonuçları hızlı sorgulama 2022: MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları sorgulama 2022

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Açık Öğretim Liselerinde 2. dönem sınavları 10 Mart itibarıyla tamamlandı. Milyonlarca AÖL öğrencisi AÖL 2. dönem sınav sonuçlarını merak ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

15.03.2022 - 10:53 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınavlarına ilişkin duyurusunda sınavların 1 Mart 2022  tarihi saat 09:30'dan - 10 Mart 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacağı belirtmişti. AÖL öğrencileri bir yandan 3. dönem başvurularını araştırırken bir yandan da "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?" Sorusunu merak ediyor. İşte detaylar...

  • AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

    Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.

    AÇIK LİSE SINAVLARI TAMAMLANDI MI?

    2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 2.Dönem AÖL online sınavları 10 Mart tarihinde sona erdi.

  • AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AÖL sınav sonuç tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı ancak 1. dönem sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor. AÖL sınav sonuçları online sistemler üzerinden açıklanacak.

  • AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

    AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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