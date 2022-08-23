22 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibariyle başlayan AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 7 Ekim tarihinde sona erecek. İşte, başvuruların nasıl yapılacağı, ücretin ne kadar olduğu ve hangi bankalara yatırılacağı ile ilgili bilinmesi gereken tüm bilgiler..