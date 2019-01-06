AÖL kayıt yenileme tarihi ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL kayıt yenileme ile ilgili kısa sürede işlemlerin yapılacağını bildirdi. Peki, AÖL 32. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır? Son kayıt tarihi ne zaman? İşte ayrıntılar...

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Liseleri (AÖL) kayıt yenileme, ilk kayıt ve mazeretli kayıt yenileme tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Açıktan lise okumak isteyen ortaöğrenim lise öğrencileri, 2018-2019 2. Dönem İlk Kayıt işlemleri 9 Ocak 2019 ile 6 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirebişir.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖL'de kayıt yenileme yapmak isteyen öğrencilerin dikkat etmesi gereken bazı şartları bulunmakta. Bunlardan ilki 18 yaş şartı!

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur. Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.

AÖL’de kayıt yaptıracak öğreniler şu adımları izleyecek. Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün, mesai saatinin bitemesini bekleyecekler. Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır. Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.