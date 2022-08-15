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AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak 2022? MEB AÖL kayıt yenileme tarihleri! AÖL kayıt yenileme ne kadar, ücreti kaç lira?

AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak 2022? MEB AÖL kayıt yenileme tarihleri! AÖL kayıt ne kadar, kaç lira?

AÖL kayıt yenileme tarihleri bir kez daha gündem olmuş durumda. Konuya ilişkin en çok; Açık Lise kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt yenileme ücretleri ne kadar ve hangi tarihlerde yapılacak sorularının cevaplarını bir araya getirdik. İşte, konuya ilişkin bilgiler...

15.08.2022 - 17:24 | Güncelleme: ABONE OL

  • Açıköğretim Lisesi kayıt yenileme tarihlerine ilişkin aramalar iyice artmış durumda. Yurt genelindeki binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin son durumu bir araya getirdik. Peki, Açık Lise AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu?

  • AÇIK LİSE AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?

    2022-2023 AÖL kayıt tarihleri henüz MEB tarafından açıklanmadı. AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 takvimi açıklandığında netlik kazanacak.

  • AÖL KAYIT BELGELERİ

    İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar

    a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

    İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

    * Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

    * Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

    * T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

    * Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

  • b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;

    İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

    * Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

    * T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

    * Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

    * İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.

    * T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

  • AÇIK LİSE KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır.

    Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenci;

    Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankası'na ilk kayıt kılavuzda belirtildiği gibi ilk kayıt ücretlerini yatırdıktan veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücretini ödedikten sonra kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

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