AÖL KAYIT BELGELERİ



İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar



a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;



İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;



* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,



* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,



* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.



* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).