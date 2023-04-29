AÇIK LİSE ONLİNE SINAVI GİRİŞ EKRANI



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile AÖL sınavlarının çevrim içi (online) olarak gerçekleşeceği açıklanmıştı.



Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır. Adaylar, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir.

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.