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AÖL 2. dönem sınav tarihi 2023: MEB sınav takvimi ile Açık Lise sınavları ne zaman ve online mı yapılacak?

AÖL sınav tarihi ne zaman? 2023 2. dönem Açık Lise sınavları ne zaman ve online mı?

Açık Lise kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri 3 Nisan gününe kadar uzatıldı. Kayıt yenileme işlemleri devam ederken AÖL sınav tarihleri gündeme geldi. Öğrencilerin gözleri Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman? sorusuna çevrildi. İşte 2022-2023 MEB takvimi ile AÖL 2. dönem sınav tarihleri ile ilgili detaylar...

Giriş: 02.03.2023 - 13:59 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınavları için geri sayım başlamış durumda. Öğrenciler Açık Lise 2. dönem sınavlarının nasıl ve ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte MEB takvimi ile 2. dönem AÖL sınav tarihlerine dair detaylar...

  • AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından AÖL kayıt yenileme tarihlerini 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

    Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları geçtiğimiz yıl 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı..

  • Henüz 2. dönem sınav takvimine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Ancak kayıt yaptırmayan öğrenciler sınava katılamayacağından sınavlar Nisan ayı sonrası yapılacak.

    Milli Eğitim Bakanlığı güncel sınav takvimi açıklandığında detaylar eklenecektir.

  • AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi döneminden önce sınavları yüz yüze olarak okul ortamında gerçekleştiriyordu. Pandemi sonrası ise Açık Lise sınavları online olarak yapılmaya başlandı.

    Geçtiğimiz dönem Aralık ayında yapılan online sınavlarda kopya çektiği anlaşılan 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. Öğrenim çağı dışında olan öğrenciler hariç, kopya çektiği tespit edilen öğrenciler 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları’na kabul edilmeyecek.

    2. dönem sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağı sınav takviminin duyurulması ile birlikte belli olacak.

  • AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?

    Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.

    Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.

  • 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırkbeş) olarak belirlenmiştir.

    Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.

  • KAYIT YENİLEME 3 NİSAN TARİHİNDE SONA ERECEK

    Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası uzatıldı. Kayıt yenileme ve ilk kayıt yapmayan adaylar sınavlara katılamayacak.

    Öğrencilik durumu sistem üzerinde Silik, Donuk veya Aktif olanlar kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır.

    Bu dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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