AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2019 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? soruları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merak ediliyor. AÖF yaz okulu bu sene ilk kez düzenleniyor. Bu yüzden AÖF'e kayıt yaptıracak öğrenciler tüm detayları teker teker inceliyor. AÖF yaz okulu ile ilgili detaylar haberimizde.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN SON?

24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu kayıtları yoğun talep üzerine 5 Temmuz 2019 Cuma günü saat 23:59'a kadar uzatıldı.

YAZ OKULUNA KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.

3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

AÖF yaz okulu kayıtları, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Yaz Okulu Kayıt İşlemleri İçin Tıklayın linkinden ilgili kayıt tarihleri arasında yapılıyor. Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu Kayıt linkinden ilgili kayıt tarihleri arasında yapılıyor. Yaz okulunda hangi ders/derslerin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt tarihlerinden sonra belirlenir.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI İÇİN TIKLAYIN

Genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olup FF harf notu haricinde başarısız dersi bulunmayan öğrenci, not yükseltmek için ders seçemez. Genel not ortalaması 2,00’nin altında olup başarısız olan FF harf notlu dersle birlikte koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu alınan ders/derslerden en fazla 5 ders seçebilir. Açılacak derslerden, FF harf notu aldığınız ders/dersler, uyarı aldığınız dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığınız ders/dersler ile hiç almadığınız ders/derslerden, en fazla 5 ders seçebilirsiniz.

Yaz okulunda Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapıldığından dolayı devam zorunluluğu bulunmamaktadır.

AÖF YAZ OKULU SIK SORULAN SORULA İÇİN TIKLAYIN

AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ NE KADAR?

Alınan ders sayısına göre ödenecek öğretim gideri ücreti şöyle belirleniyor:

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam ₺160,00 öder.

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam ₺175,00 öder.

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam ₺190,00 öder.

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam ₺205,00 öder.

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam ₺220,00 öder.

Yaz okulu için yatırılan Öğretim Gideri tutarı iade edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra kayıt işleminden vazgeçilemez. Ancak seçilen ders açılmazsa ilgili derse ait tutar, derslerin hiçbiri açılmazsa öğretim gideri tutarının tamamı iade edilir.

YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanıyor.