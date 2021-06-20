Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu kayıt yenileme ve sınav tarihlerini merak ediyor. İşte AÖF yaz okulu takvimi

AÖF YAZ OKULU ONLINE MI OLACAK?

Yaz okulu sınavının online olup olmayacağı ise henüz belli değil. Konu hakkında salgının seyrine göre karar verilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ

YAZ OKULU 01-04 Temmuz 2021 Kayıt Yenileme 05 Temmuz 2021 Derslerin Başlangıcı 15 Temmuz 2021 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tatili 19‒23 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Tatili 20 Ağustos 2021 Derslerin Bitimi 23-27 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sonu Sınavları 31 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sonu Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih 06-08 Eylül 2021 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavları 09 Eylül 2021 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih 13 Eylül 2021 Yaz Okulu Açılan Birimlerde Tek Ders Sınavı Başvurusu için Son Tarih 15 Eylül 2021 Tek Ders Sınavı 17 Eylül 2021 Tek Ders Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih TELAFİ 15 Temmuz 2021 Perşembe gününün telafisi / 10 Temmuz 2021 Cumartesi 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününün telafisi / 17 Temmuz 2021 Cumartesi 20 Temmuz 2021 Salı gününün telafisi / 24 Temmuz 2021 Cumartesi 21 Temmuz 2021 Çarşamba gününün telafisi / 31 Temmuz 2021 Cumartesi 22 Temmuz 2021 Perşembe gününün telafisi / 07 Ağustos 2021 Cumartesi 23 Temmuz 2021 Cuma gününün telafisi / 14 Ağustos 2021 Cumartesi EK SINAVLAR 20 Eylül - 02 Ekim 2021 Ön Lisans ve Lisans Programları için Ek Sınavlar NOTLAR:

* Öğrencilerin sınavlarının çakışmasını engellemek için Ara Sınavları ve Dönem Sonu sınavlarının ders programında belirtilen gün ve saatte yapılması önem arz etmektedir.

** Yaz Okulu Ara Sınav Takvimi, birimler tarafından düzenlenerek öğrencilere duyurulacaktır.

AÖF TEK DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Üniversiteye kaydı olan bir öğrencinin üniversiteden mezun olması için geçmesinin gerekli olduğu ders bir tane ve bu dersi geçemediği için mezun olma durumu söz konusu olamıyor ise tek ders sınavı olarak bilinmektedir. Özellikle de öğrencinin başarısı 2. 00 olan dönem geçme notunun üstünde olsa bile bireyin tek ders sınavına girme zorunluluğu söz konusudur. Eğer bir öğrencinin genel ortalaması 2. 00 notunun altında ise bu durumda kesinlikle bu 2.00 durumu düzelinceye kadar tek ders sınavına girmesi gerekmektedir.

TEK DERS SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu fakültedeki işleyiş, sınav ile alakalı bilgi almak için, başvuru süreçlerinin öğrenmek adına öğrenci işleri en doğru adres olmaktadır. Fakat çoğunlukla yazılı dilekçe ile tek ders sınavı başvurusu yapma gerekliliği bulunmaktadır.

Bu dilekçeyle birlikte sınava girmek istenilen dersi belirterek sınava girmek istenilen yönetime bildirilmelidir. Tek ders sınavından alınacak olan not dönem notu yerine geçmektedir. Vize ve final notu olmayıp tek ders sınavından alınmış olan not geçerli olmaktadır. Öğrencinin tek ders sınavından geçip geçmeyeceği, dersten kalıp kalmayacağı tek ders sınavı sonucunda alınacak olan nota bağlı olmaktadır.

Tek ders sınavından alınan geçer notunun kaç olduğu derse ve fakülteye bağlı olmaktadır. Konun anlaşılması adına bir örnek verilmesi gerekirse; derste, fakültede geçer not 70 ise böyle bir durumda bu dersten alınması gerekli olan en düşük puanın 70 olması gerekmektedir. Açık Öğretim Fakültesinde (AÖF) tek ders sınavı bulunmamaktadır. Açık Öğretim Fakültesinde tek ders sınavının yerine üç ders sınavına girilmesi durumu söz konusu olmaktadır.

AÖF TEK DERS SINAVI 2021 NE ZAMAN?

AÖF 2020-2021 öğretim yılı bahar dönemi tek ders sınavı Yaz Okulu açılmayan birimlerde tek ders sınavı başvurusu için son tarih 25 Haziran 2021 olarak açıklandı. AÖF tek ders sınavı 28 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek olup; Tek ders sınavı harf notlarının son teslim tarihi 30 Haziran 2021 olarak belirlendi.