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        Haberler Bilgi Gündem AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2024: Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, yaz okulu sınavı ne zaman?

        AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2024 belli oldu!

        AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2024 belli oldu. Anadolu Üniversitesi öğrencileri için yaz okulu maratonu başlıyor. Yayınlanan 2024 takvimine göre, kayıt tarihi netleşirken öğrencilerin en fazla beş ders seçebileceği de vurgulanıyor. AÖF yaz okulu başvuru ve kayıt aşaması ardından sınavlar gerçekleştirilecek. Peki, AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ne? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 18:37 Güncelleme: 23.06.2024 - 18:37
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        • 1

          AÖF yaz okulu kayıtları Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan kılavuzla kesinlik kazandı. Adaylar yaz okulu için; ders seçimi, ücret ödeme, otomasyon kaydı kontrolü olmak üzere farklı aşamalardan geçecek. İşte 2024 AÖF yaz okulu sınav ve kayıt tarihleri hakkında merak edilenler...

        • 2

          AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ NEDİR?

          AÖF yaz okulu kayıtları 1-5 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacak. Öğrencilerin ders seçimini en geç 5 Temmuz saat 22.00'ye kadar yapması gerekiyor.

        • 3

          AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

          AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

        • 4

          Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

          Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlıdır.

          GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

          - Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

          - Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir.

          - GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-CC arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

        • 5

          GNO 2,00-4,00 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

          - Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

          - GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-DD arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

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